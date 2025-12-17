MUNDO

Maduro toma una decisión ‘urgente’ tras conocer que Venezuela “está rodeada” por EE. UU.

La medida llega después de que Donald Trump autorizara el bloqueo “total” de todos los buques petroleros venezolanos.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
17 de diciembre de 2025, 12:06 p. m.
Donald Trump Nicolás Maduro
Donald Trump Nicolás Maduro Foto: AP / Adobe Stock

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes un bloqueo naval de los “buques petroleros sancionados” que salgan o se dirijan a Venezuela, en una nueva escalada de su campaña de presión sobre el régimen de Maduro.

“Hoy ordeno UN BLOQUEO TOTAL Y COMPLETO DE TODOS LOS PETROLEROS SANCIONADOS que entren y salgan de Venezuela”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, días después de que fuerzas estadounidenses incautaran un petrolero frente a la costa venezolana.

Trump también dijo que la flota estadounidense concentrada en el Caribe “solo seguirá creciendo” hasta que Venezuela devuelva “a los Estados Unidos de América todo el petróleo, la tierra y otros activos que anteriormente nos robaron”.

El anuncio fue hecho a través de un extenso mensaje publicado en su red social Truth Social.
El anuncio fue hecho a través de un extenso mensaje publicado en su red social Truth Social. Foto: Captura de pantalla

Tras esta amenaza, el dictador venezolano, Nicolás Maduro, no tardó en responder y convocó de manera “urgente” una nueva fase de expansión de los Cuerpos Combatientes dentro de la estructura económica de Venezuela.

Noticias Estados Unidos

La atención médica de millones de estadounidenses podría cambiar en solo dos semanas: el Congreso a contra reloj

Mundo

Régimen de Maduro responde a “amenaza grave” de Estados Unidos y anuncia ofensiva diplomática ante la ONU

Mundo

Trump aumenta la presión contra Maduro y ordena el bloqueo de todos los buques petroleros que entren o salgan de Venezuela

Mundo

Jefa de gabinete de Trump dice que el presidente tiene “la personalidad de un alcohólico” y provoca tormenta en Washington

Noticias Estados Unidos

Nueva Jersey beneficiaría a latinos con nuevas leyes para 2026. Estas son las tres medidas clave que aplicará

Mundo

Donald Trump toma histórica decisión y designa al régimen de Maduro como “organización terrorista extranjera”

Mundo

Boris y Sofía Guzmán, la valiente pareja que murió al enfrentarse a los terroristas de Bondi Beach en Australia

Política

Gustavo Petro reconoce que Nicolás Maduro es un dictador, pero lo defiende: “No hay evidencia de que sea narco”

Mundo

José Antonio Kast, presidente electo de Chile, sienta su posición sobre posible acción militar contra el régimen de Nicolás Maduro

Mundo

José Antonio Kast habló sobre advertencias de Gustavo Petro y Nicolás Maduro, tras ganar las elecciones en Chile

El líder chavista instó al ministro del Proceso Social del Trabajo, Eduardo Piñate, así como al Estado Mayor Miliciano de la Clase Obrera, a convocar de manera urgente una reunión para este miércoles 17 de diciembre de 2025.

Este país se ofrece a dar asilo a Nicolás Maduro si sale de Venezuela y genera polémica: no es Rusia, Irán ni Cuba

La finalidad de dicho encuentro es evaluar, ajustar y fortalecer el plan de acción de los cuerpos combatientes en todo el ámbito nacional.

“Quiero que mañana mismo se reúnan para revisar fábrica por fábrica, estado por estado y región por región, todo el plan de combate de los cuerpos combatientes de la clase obrera”, dijo Maduro.

“Hoy contamos con casi un millón de milicianos y milicianas de los cuerpos combatientes de la clase obrera, organizados en sus centros de trabajo”, dijo en un evento público con el Congreso de la Constituyente Obrera.

“Los trabajadores deben activarse a organizar protestas contra la piratería de los que creen tener patente de corso para robarse los recursos”, ordenó el dictador venezolano.

Trump aumenta la presión contra Maduro y ordena el bloqueo de todos los buques petroleros que entren o salgan de Venezuela

“Le decimos al pueblo de EE. UU. nuestra verdad y nuestra verdad es que la derecha nazifascista lo que quiere es colonizar a Venezuela para apoderarse de las riquezas que tenemos en petróleo, en gas, en oro, en aluminio y otros”, concluyó.

El régimen venezolano calificó de “irracional” y de “grotesca amenaza” el bloqueo anunciado por Trump, quien además aseguró que el país suramericano se encuentra rodeado por la “Armada”, a la que calificó como la más poderosa del mundo.

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (L) y el Ministro de Defensa de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela, Vladimir Padrino López (R), asisten a un desfile militar en el "Día Nacional de la Milicia Bolivariana" en Los Próceres en Caracas. Venezuela, el 13 de abril de 2019.
Nicolás Maduro (L) y el Ministro de Defensa de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela, Vladimir Padrino López (R), asisten a un desfile militar en el "Día Nacional de la Milicia Bolivariana" en Los Próceres en Caracas. Venezuela, el 13 de abril de 2019. Foto: Getty Images

“El presidente de los Estados Unidos pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval a Venezuela con el objetivo de robarse las riquezas que pertenecen a nuestra Patria”, afirmó el Gobierno venezolano en un comunicado emitido la noche del martes, 16 de diciembre.

Con información de AFP*

Mas de Mundo

El programa de atención gratuita a las personas de menores recursos podrá verse afectado por reestructuraciones presupuestales

La atención médica de millones de estadounidenses podría cambiar en solo dos semanas: el Congreso a contra reloj

Donald Trump Nicolás Maduro

Maduro toma una decisión ‘urgente’ tras conocer que Venezuela “está rodeada” por EE. UU.

Nicolás Maduro busca la supervivencia de su régimen en medio de las tensiones con Estados Unidos y el interés de Donald Trump de combatir los carteles del narcotráfico.

Régimen de Maduro responde a “amenaza grave” de Estados Unidos y anuncia ofensiva diplomática ante la ONU

Donald Trump Nicolas Maduro venezuela petroleo

Trump aumenta la presión contra Maduro y ordena el bloqueo de todos los buques petroleros que entren o salgan de Venezuela

Susie Wiles

Jefa de gabinete de Trump dice que el presidente tiene “la personalidad de un alcohólico” y provoca tormenta en Washington

Nueva Jersey

Nueva Jersey beneficiaría a latinos con nuevas leyes para 2026. Estas son las tres medidas clave que aplicará

Donald Trump, Nicolás Maduro, ejército EE. UU.

Donald Trump toma histórica decisión y designa al régimen de Maduro como “organización terrorista extranjera”

Pareja que forcejeó con la muerte

Boris y Sofía Guzmán, la valiente pareja que murió al enfrentarse a los terroristas de Bondi Beach en Australia

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump anuncia la prohibición de la entrada a EE. UU. de ciudadanos de estos ocho países

Biometría USA

Esta es la fecha clave en la que Estados Unidos tomará fotos y datos biométricos a todos los extranjeros

Noticias Destacadas