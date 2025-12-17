Maduro toma una decisión ‘urgente’ tras conocer que Venezuela “está rodeada” por EE. UU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes un bloqueo naval de los “buques petroleros sancionados” que salgan o se dirijan a Venezuela, en una nueva escalada de su campaña de presión sobre el régimen de Maduro.

“Hoy ordeno UN BLOQUEO TOTAL Y COMPLETO DE TODOS LOS PETROLEROS SANCIONADOS que entren y salgan de Venezuela”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, días después de que fuerzas estadounidenses incautaran un petrolero frente a la costa venezolana.

Trump también dijo que la flota estadounidense concentrada en el Caribe “solo seguirá creciendo” hasta que Venezuela devuelva “a los Estados Unidos de América todo el petróleo, la tierra y otros activos que anteriormente nos robaron”.

El anuncio fue hecho a través de un extenso mensaje publicado en su red social Truth Social. Foto: Captura de pantalla

Tras esta amenaza, el dictador venezolano, Nicolás Maduro, no tardó en responder y convocó de manera “urgente” una nueva fase de expansión de los Cuerpos Combatientes dentro de la estructura económica de Venezuela.

El líder chavista instó al ministro del Proceso Social del Trabajo, Eduardo Piñate, así como al Estado Mayor Miliciano de la Clase Obrera, a convocar de manera urgente una reunión para este miércoles 17 de diciembre de 2025.

La finalidad de dicho encuentro es evaluar, ajustar y fortalecer el plan de acción de los cuerpos combatientes en todo el ámbito nacional.

“Quiero que mañana mismo se reúnan para revisar fábrica por fábrica, estado por estado y región por región, todo el plan de combate de los cuerpos combatientes de la clase obrera”, dijo Maduro.

🇻🇪 #ÚltimaHora 🇻🇪



🔴 Maduro convocó a una reunión inmediata este 17Dic para revisar y afinar todo el plan de combate de los milicianos en todo el país.



🎥 VTV #Venezuela #Urgente pic.twitter.com/YXLdjZLQ1S — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) December 16, 2025

“Hoy contamos con casi un millón de milicianos y milicianas de los cuerpos combatientes de la clase obrera, organizados en sus centros de trabajo”, dijo en un evento público con el Congreso de la Constituyente Obrera.

“Los trabajadores deben activarse a organizar protestas contra la piratería de los que creen tener patente de corso para robarse los recursos”, ordenó el dictador venezolano.

“Le decimos al pueblo de EE. UU. nuestra verdad y nuestra verdad es que la derecha nazifascista lo que quiere es colonizar a Venezuela para apoderarse de las riquezas que tenemos en petróleo, en gas, en oro, en aluminio y otros”, concluyó.

El régimen venezolano calificó de “irracional” y de “grotesca amenaza” el bloqueo anunciado por Trump, quien además aseguró que el país suramericano se encuentra rodeado por la “Armada”, a la que calificó como la más poderosa del mundo.

Nicolás Maduro (L) y el Ministro de Defensa de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela, Vladimir Padrino López (R), asisten a un desfile militar en el "Día Nacional de la Milicia Bolivariana" en Los Próceres en Caracas. Venezuela, el 13 de abril de 2019. Foto: Getty Images

“El presidente de los Estados Unidos pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval a Venezuela con el objetivo de robarse las riquezas que pertenecen a nuestra Patria”, afirmó el Gobierno venezolano en un comunicado emitido la noche del martes, 16 de diciembre.

Con información de AFP*