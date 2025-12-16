Suscribirse

Este país se ofrece a dar asilo a Nicolás Maduro si sale de Venezuela y genera polémica: no es Rusia, Irán ni Cuba

La propuesta llega en pleno aumento de la presión estadounidense sobre el régimen venezolano.

Redacción Mundo
16 de diciembre de 2025, 2:07 p. m.
Nicolás Maduro se encuentra bajo tensión tras despliegue militar en el Caribe
Nicolás Maduro se encuentra bajo tensión tras despliegue militar en el Caribe. | Foto: X/@Southcom Y FB NICOLÁS MADURO

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, sugirió que podría dar asilo al dictador venezolano, Nicolás Maduro, en caso de que este tenga que abandonar Venezuela en el marco del aumento de la tensión por los ataques perpetrados por Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe.

Durante una entrevista con la cadena de televisión Newsmax, el mandatario dijo que está dispuesto a recibir al líder venezolano en caso de que sea necesario y ha descartado que Maduro sea “enemigo” de Bielorrusia.

“Nunca ha sido un enemigo o adversario. Nunca. Si quiere venir a Bielorrusia, las puertas están abiertas para él”, aseveró.

“Esto, sin embargo, nunca se ha abordado”, explicó, al tiempo que dijo que Maduro “no es el tipo de persona que lo dejaría todo para irse, para huir”.

“Es un hombre fuerte; es un chavista. Es como (el expresidente venezolano, Hugo) Chávez. Un hombre fuerte, decente, sano y con el que se puede hablar y negociar”, dijo.

Contexto: La reunión secreta entre un presidente aliado de Putin y un enviado de Maduro abre la puerta a un posible exilio

Lukashenko ha afirmado, además, que está “al tanto” de que muchos consideran que Maduro podría abandonar el país caribeño para irse a Bielorrusia, aunque esto “no se ha hablado”, según ha insistido.

“Francamente, hablamos más con los estadounidenses de Venezuela que con Maduro sobre su posible dimisión y otras acciones de este tipo. Es un hombre heroico”, ha aclarado.

Nicolás Maduro y Alexander Lukashenko
Nicolás Maduro y Alexander Lukashenko. | Foto: AFP

La propuesta llega en pleno aumento de la presión estadounidense sobre Venezuela y el creciente número de muertos en ataques contra supuestas narcolanchas a manos del Ejército de Estados Unidos en el mar Caribe y el Pacífico, unas operaciones que han hecho saltar las alarmas.

El presidente ruso Vladimir Putin, aliado de Lukashenko, también reafirmó su apoyo a Maduro ante la crisis con Estados Unidos, en una conversación telefónica la semana pasada, según comunicados de Moscú y Caracas.

La llamada se produjo tras la captura por parte de Estados Unidos de un petrolero frente a las costas de Venezuela, en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe iniciado a fines de agosto con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico.

Vladimir Putin y Nicolás Maduro
Vladimir Putin y Nicolás Maduro. | Foto: GETTY Y FB/NICOLÁS MADURO

“Vladimir Putin expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y confirmó su apoyo a la política del gobierno de Maduro, dirigida a proteger los intereses y la soberanía nacional ante la creciente presión externa”, informó el Kremlin.

Según la presidencia rusa, Maduro y Putin confirmaron además su “compromiso mutuo” con la puesta en marcha de proyectos ruso-venezolanos, especialmente en los ámbitos económico, energético y comercial.

*Con información de Europa Press y AFP.

