Fuertes palabras de Maduro por condición médica de María Corina Machado; quedó en video y generó polémica en redes sociales

La opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz, sufrió una fractura vertebral en su viaje clandestino para salir de Venezuela y llegar a Noruega la semana pasada.

Su viaje fue el resultado de una operación denominada “Dinamita Dorada”, según Bryan Stern, un excombatiente estadounidense que fundó una empresa para sacar a extranjeros de zonas peligrosas.

La nobel -disfrazada y con una peluca- abandonó Caracas rumbo a una playa en el norte del país para abandonarlo en la precaria embarcación rumbo a Curazao para tomar un vuelo con escala en Estados Unidos.

Machado tuvo que pasar horas en mar abierto a la espera de continuar de manera segura su viaje a Oslo, con fuertes vientos y condiciones climáticas extremas, según cuentan fuentes a medios norteamericanos. Desde que llegó a Noruega dijo varias veces que deseaba ir a un médico.

El dictador venezolano no tardó en reaccionar a la noticia y se burló de la condición médica de Machado: “Dicen que tiene una vértebra rota; lo que tiene roto es el cerebro y el alma, porque es una demonia”, dijo el líder chavista en una transmisión en vivo.

“Yo, en general, no le paro a lo que ella hace, porque está loca, demente de odio”, dijo Maduro, culpando a la líder opositora de actuar con “rencor”. “Odia a Venezuela. Manipula a los cuatro seguidores que le quedan”, dijo el dictador venezolano.

Maduro había hablado previamente sobre Machado, tras recibir el galardón y aprovechó en ese momento para acusar a la opositora venezolana de emprender una “campaña fascista” contra el país caribeño y dijo que su figura es “ampliamente rechazada” por el pueblo venezolano debido a sus acciones y declaraciones.

“Ella (María Corina Machado) dijo una cosa gravísima, gravísima, que yo no sé si el Ministerio Público la escuchó. Dijo que el 60 por ciento de la población venezolana está metida en el narcotráfico. Es decir, que de cada 10 venezolanos, 6 están en narcotráfico”,dijo Maduro.

Según el diario noruego Aftenposten, Machado sufrió la lesión durante parte del traslado en una pequeña lancha de pescadores en el mar agitado.

Más temprano, el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, calificó los detalles sobre la salida de Machado de Venezuela de “cuento rimbombante”.

“Tratan de poner y adornar (...) para darle un carácter mítico”, aseguró Cabello durante una rueda de prensa del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en Caracas.

La líder opositora venezolana recibió el Premio Nobel de la Paz por su lucha por “una transición justa y pacífica” para recuperar la democracia en Venezuela.