Exmilitar que ayudó a sacar a María Corina Machado de Venezuela habló sobre extracción de Maduro: “Matarlo sería sencillo”

El exmilitar de los Estados Unidos, Bryan Stern, quien habría ayudado a sacar con vida a María Corina Machado de Venezuela, volvió a ser noticia tras unas declaraciones sobre la posible salida del poder de Nicolás Maduro.

Stern, quien dirigió la operación de tierra, mar y aire que logró llevar a la líder opositora a Oslo para recibir el Premio Nobel de Paz y encontrarse con su familia, se refirió a la posibilidad de sacar a Maduro del poder, vivo o muerto.

“Me encantaría y lo pienso todos los días, pero sacarlo con vida es difícil. Matarlo probablemente sería bastante sencillo, pero sacarlo con vida y llevarlo ante la justicia creo que sería muy difícil”, dijo en una rueda de prensa ofrecida el pasado viernes.

Bryan Stern, exmilitar norteamericano | Foto: IG/THEBRYANSTERN

El fundador de Bull Rescue Foundation, que se especializa en operaciones militares y el rescate de ciudadanos estadounidenses y aliados en zonas de guerra o conflicto, según su página web, señaló que en su organización se dedican a “salvar vidas”.

El reto de sacar a Machado, prácticamente una ‘estrella de rock’ que todos los venezolanos conocen, de un país fuertemente militarizado, fue enorme.

En mayo, cinco opositores, entre ellos su mano derecha, lograron huir de Venezuela en condiciones nunca reveladas, tras estar meses refugiados en la embajada de Argentina.

La “Operación Dinamita Dorada”, como fue nombrada por el grupo militar, comenzó el pasado martes. Machado se disfrazó, se puso una peluca y salió de la capital hacia una playa en el norte de Venezuela, cuyo lugar exacto se mantiene en secreto.

Grey Bull Rescue Fundation y María Corina Machado | Foto: Getty Images

“Fue peligroso y (…) arriesgado porque ella estaba siendo activamente perseguida por el régimen de Maduro durante mucho tiempo”, cuenta Stern.

“Los servicios de inteligencia cubana, venezolano, ruso, iraní, los colectivos (paramilitares), los carteles, todo tipo de personas trabajaban juntos para encontrar a María. Y todo el mundo sabía que ella iba a tratar de llegar a la ceremonia del Nobel”.

Estados Unidos desplegó en agosto una flota de buques de guerra sin precedentes en el Caribe.

Desde principios de septiembre, este contingente lleva a cabo ataques contra embarcaciones presuntamente cargadas de drogas. Washington acusa al régimen de Maduro de estar detrás del tráfico de drogas con destino a Estados Unidos.

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: AFP Y GETTY

La Casa Blanca anunció el 10 de diciembre que había capturado un petrolero frente a las costas de Venezuela.

Caracas, que considera que el despliegue militar estadounidense tiene como objetivo derrocar a Maduro y quedarse con los vastos yacimientos de petróleo del país, tachó la incautación del buque como un “acto de piratería internacional”.