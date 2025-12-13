El secretario de Estado de los Estados Unidos, uno de los asesores más cercanos al presidente Donald Trump, tendría un objetivo fijado para cuando el dictador venezolano, Nicolás Maduro, salga del poder.

Según un artículo del periódico NY Times, Marco Rubio ya ha insinuado la idea de que el régimen Cuba sería el siguiente, tras la salida del poder de Maduro.

“Su teoría del cambio implica cortar todo apoyo a Cuba”, dijo Juan González, uno de los asesores principales del entonces presidente Joe Biden.

El secretario de Estado, Marco Rubio, habla durante una reunión con funcionarios ucranianos. | Foto: AP

“Según este planteamiento, una vez que Venezuela caiga, Cuba le seguirá”, dijo González, según el NY Times.

En público, Rubio también ha hecho saber que “todo lo que sea malo para una dictadura comunista es algo que apoyo”, haciendo alusión, en el 2019, a que una Cuba debilitada sería una “consecuencia” bienvenida de un cambio en el gobierno de Venezuela, aunque no fuera “la razón central”.

Durante su etapa como senador, Rubio solía analizar con frecuencia y minuciosidad el respaldo de Maduro a La Habana junto a otros senadores, además de tratar el asunto con cargos del gobierno estadounidense y representantes diplomáticos de otros países, de acuerdo con un antiguo asesor del Senado que asistía de manera habitual a esos intercambios, según el NY Times.

Este exasesor señaló que Rubio había “articulado una visión” en la que desvincular a Venezuela de Cuba supondría efectos profundamente perjudiciales para las autoridades cubanas.

Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro. | Foto: via REUTERS

“Todo gira en torno a Cuba: cualquier cosa que él pueda hacer para debilitar al régimen cubano”, afirmó otro funcionario de Estados Unidos que tomó parte en sesiones informativas con Rubio durante la primera administración de Trump.

Tanto este funcionario como el exasesor del Senado solicitaron mantener el anonimato para poder referirse con libertad a diálogos de carácter privado, según el NY Times.

Pese a que Trump y Rubio han presentado la arremetida contra Maduro como parte de una estrategia para combatir el narcotráfico proveniente de América Latina, sectores con una postura más agresiva respecto a Cuba interpretan este escenario como una oportunidad para propinar un duro revés al Ejecutivo de La Habana.

Marco Rubio y Nicolás Maduro. | Foto: Getty Images y AFP, respectivamente.