“No se equivoquen”: desde Miraflores lanzan impactante declaración tras movimientos de aviones de EE.UU.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, acusó al Gobierno estadounidense de pretender “hacer una guerra” en Latinoamérica y el Caribe, en medio de las tensiones entre Washington y Caracas por el despliegue militar estadounidense en la región.

“Cuando nos llaman mentirosos, tiene que haber una reacción. El pueblo de Estados Unidos debe entender que su gobierno es un instrumento para la guerra. Se quiere y se pretende, ahora aquí, en este hemisferio occidental, hacer una guerra en Latinoamérica y en el Caribe”, dijo.

“Hemos estado viendo las pretensiones de intimidarnos, acercando vectores aéreos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a nuestras costas (...)“, aseveró Padrino.

“No se equivoquen, sabemos defender el espacio aéreo venezolano”, agregó, diciendo que las milicias venezolanas estaban listas para responder a las “provocaciones del Pentágono”.

Las declaraciones de Padrino tuvieron lugar apenas dos días después de que dos aviones de combate F-18 Super Hornet de Estados Unidos realizaran un vuelo sobre el Golfo, entre los estados de Zulia y Falcón.

Este hecho fue calificado como la aproximación más cercana al espacio venezolano registrada en los últimos años, de acuerdo con la información proporcionada por el portal Flightradar24.

Asimismo, Padrino aseguró que los venezolanos claman por la paz: “Deben escuchar (...) la necesidad de resolver los conflictos a través del diálogo”, dijo durante un evento del aniversario del Mando de Defensa Aeroespacial Integral.

“En detrimento de la soberanía de los Estados, del respeto a las naciones y a sus democracias, se pretende cerrar el Caribe a los intereses de Estados Unidos, dominar políticamente los Estados, robarse, apropiarse de los recursos naturales del hemisferio”, dijo el titular de la cartera ministerial.

Por otro lado, el ministro de Defensa también habló del buque petrolero interceptado recientemente por las tropas estadounidenses, defendiendo que era una embarcación mercante de carácter civil y que ha sido asaltado al sur del país insular Granada.

“Saliendo al Atlántico, un buque que, haciendo ejercicio de libre comercio y de libre navegación, llevaba petróleo venezolano para otros mercados internacionales. Eso constituye una violación flagrante del Derecho Internacional y de la carta de Naciones Unidas. Una violación al derecho a la libre navegación, al libre comercio”, aseveró.

En ese contexto, calificó la incautación como un “acto de piratería, burdo, grosero de ladronismo, cobarde, de imposición de la fuerza para apropiarse de recursos que no le pertenecen”. Así, ha preguntado por el estado de los tripulantes: “¿Dónde están? ¿Quién los tiene secuestrados?”.