¿Ingresó un avión de guerra a Venezuela? La verdad sobre el registro de radares que pusieron en alerta al régimen

Hasta el momento, las autoridades de Estados Unidos no se han pronunciado.

Redacción Mundo
13 de diciembre de 2025, 10:12 p. m.
Nicolás Maduro
Nicolás Maduro teme un golpe orquestado por Estados Unidos. | Foto: Getty Images

Durante la noche de este viernes, 12 de diciembre, el presunto sobrevuelo de un avión caza sobre Venezuela fue registrado por una de las páginas de monitoreo aéreo más reconocidas del mundo.

Flightradar24 identificó un avión de combate F/A 18E Super Hornet de la Armada de los Estados Unidos en horas de la noche, que habría interesado a territorio venezolano eludiendo el espacio aéreo y generando una ola de comentarios en las redes sociales.

La aplicación detectó a RHINO61 y RHINO62, otras dos aeronaves que aparecieron en los radares durante varios minutos y desaparecieron en diferentes ocasiones.

En ese mismo sector también se registró la presencia aérea de otras unidades estadounidenses, concretamente cuatro cazas Boeing EA-18G Growler, junto con una aeronave de reconocimiento e inteligencia perteneciente al Cuerpo de Marines de Estados Unidos, que realizaron vuelos de vigilancia en la zona.

Hasta el momento, las autoridades de Estados Unidos no han validado oficialmente estos datos. No obstante, la plataforma de seguimiento difundió en X una observación relacionada con las detecciones registradas en su radar, según informa El Nacional.

Contexto: Dos aviones de guerra F-18 de Estados Unidos ingresaron al espacio aéreo venezolano

“RHINO61 se rastreó mediante Multilateración (MLAT). (...) MLAT, especialmente sobre agua, donde la ubicación del receptor puede no ser la óptima, puede resultar en un seguimiento menos preciso”, dice FlightRadar24.

De igual manera, señaló que, ante la pérdida de la señal del avión, el sistema calcula de forma aproximada la ubicación de un vuelo que no cuenta con una ruta registrada, por un período máximo de diez minutos.

El presunto ingreso de un avión caza a Venezuela
El presunto ingreso de un avión caza a Venezuela | Foto: FLIGHTRADAR24

“Esta estimación seguirá la última ruta y velocidad conocidas. Puede distinguir las rutas estimadas por la línea negra detrás de la aeronave”, dice la aplicación en un comunicado.

Un experto también explicó en el diario El Nacional de Caracas que hay algunas ocasiones en las que la aplicación presenta errores comunes.

“No se confíen en las posiciones que muestra Flightradar24, sobre todo cuando la traza aparece en negro. Puede haber errores en los datos o señales spookeadas adrede. En una operación militar real, las aeronaves no van a ser visibles en FR24″, dijo Andrei Serbin al medio.

Los radares reportaron el ingreso de las aeronaves
Los radares reportaron el ingreso de las aeronaves. | Foto: X/eduardomenoni

Cabe recordar que, según datos del sitio web de seguimiento Flightradar24 analizados por la AFP, dos aviones F/A-18 de la Armada estadounidense sobrevolaron el golfo de Venezuela durante más de 40 minutos el martes, 9 de diciembre, acercándose a poco más de 35 kilómetros de la costa.

