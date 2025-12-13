“Todavía está a tiempo”: Exmilitar venezolano en el exilio habló sobre posible negociación de Maduro para salir del poder

En medio de la escalada de tensiones entre Nicolás Maduro y el presidente Donald Trump, un exoficial de las milicias venezolanas habló con SEMANA sobre los escenarios que enfrenta el dictador chavista ante la presión sin precedentes ejercida por Estados Unidos contra el régimen venezolano.

Se trata de Diego Comisso Urdaneta, un oficial de la Armada venezolana que trabajó como teniente de Fragata y también como Capitán de Fragata y hoy se encuentra en retiro y fuera de Venezuela.

Comisso se dio a conocer tras años fuera de su país al haberle enviado una carta a Maduro, con el encabezado “Nicolás, lo tomas o lo dejas”, donde lo describe como un mandatario ilegítimo, un usurpador del poder en Venezuela y un criminal ante el mundo entero.

Nicolás Maduro sigue bajo presión del gobierno de EE.UU. para salir del poder | Foto: Getty Images

El exoficial contó en SEMANA las opciones que tendría el dictador venezolano en medio de la presión de Trump, en un despliegue sin precedentes en el Caribe, asegurando que este movimiento militar “obedece a un despliegue que se alinea con la “Estrategia Nacional de Seguridad” de la administración Trump”.

“El objetivo oficial es el combate al narcotráfico, que es lo que ha asesinado a millones de ciudadanos estadounidenses, pero ahora podemos ver este despliegue militar como una herramienta multifacética de la política exterior de Trump para aumentar la presión política, disuadir a los adversarios y reafirmar la hegemonía estadounidense en el Caribe. Esto es un mensaje directo a Rusia, China e Irán, quienes serán contenidos y desplazados de nuestro continente americano”, dijo.

Las declaraciones llegan días después de que Estados Unidos incautara un buque petrolero venezolano sancionado en costas cercanas al país, una “escalada de la presión y disuasión que viene ejerciendo el gobierno de los EE. UU. en el Mar Caribe en contra de los cárteles de drogas”, según Comisso.

“Es una maniobra inteligente, ya que interrumpe directamente la economía petrolera de Venezuela y disuade a otros transportistas de participar en el comercio ilícito de petróleo”, contó a SEMANA el exmilitar venezolano.

Donald Trump, Nicolás Maduro, el despliegue militar en el Caribe | Foto: AP / Adobe Stock

Preguntado por la posibilidad más viable para Venezuela, en una eventual salida de Maduro del poder, el exmilitar dijo que “mientras se cumpla con el objetivo, que es sacar a Nicolás Maduro y su entorno del poder, cualquier vía es bienvenida, lo ideal sería que se lograra al menor costo posible. Sí estoy convencido de que eso va a suceder, ¿a qué costo?, al costo que decida Nicolás Maduro”.

Las posibilidades de una negociación han hecho parte de los rumores en la región, después de la llamada entre el presidente Donald Trump y Nicolás Maduro, esa teoría sigue aumentando.

“Si creo que todavía está a tiempo, la cuestión es que sus exigencias de esa negociación cada día que pasa son menos aceptables y ya nunca sería con impunidad”, aseveró Comisso en SEMANA.

Entre tanto, muchos se preguntan si Venezuela está preparada militarmente para una intervención terrestre de Estados Unidos, en un contexto de la enorme presión militar que cuenta con miles de marines desplegados en el Caribe.

Nicolás Maduro, pronuncia un discurso mientras sostiene la "Espada del Perú" del héroe independentista venezolano Simón Bolívar | Foto: AFP

“Venezuela nunca, ni en sus mejores tiempos de apresto operacional, ha estado y ahora tampoco, para enfrentar directamente una intervención terrestre a gran escala de Estados Unidos debido a la abrumadora superioridad tecnológica, logística y numérica de las fuerzas estadounidenses”, dijo.