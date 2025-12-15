Médicos en Oslo encendieron las alarmas por el estado de salud de María Corina Machado: este es el diagnóstico

María Corina Machado resultó gravemente herida durante su dramática huida del régimen venezolano, según el diario noruego AftenPosten.

Fuentes con conocimiento de la situación, aseguraron que médicos en Oslo han confirmado ahora la existencia de una fractura en una vértebra.

Se cree que la lesión se produjo cuando huyó de Venezuela en una pequeña embarcación pesquera el lunes de la semana pasada.

El trayecto en barco fue extremadamente dramático, no solo por su duración, sino también por las muy malas condiciones meteorológicas, con fuertes vientos y oleaje elevado, dijo el medio.

María Corina Machado tras su llegada a Oslo | Foto: AP

Tras su llegada a Noruega en la madrugada del jueves, estas lesiones fueron evaluadas en el Hospital Universitario de Ullevål, en Oslo. Según se informa, los médicos detectaron varias lesiones, entre ellas una fractura en una vértebra, según el medio noruego.

SEMANA pudo constatar la veracidad del informe ofrecido por AftenPosten sobre la fractura, sin conocer más detalles de los que ofreció la publicación del medio.

“El estado de la paciente se considera vinculado a las condiciones físicas extremas durante su viaje desde Venezuela. El trayecto implicó cinco horas en una embarcación en mar abierto bajo circunstancias muy intensas”, declaró a Aftenposten una fuente conocedora del caso.

La fractura ha obligado a Machado a extender su permanencia en Noruega, a la espera de recibir las indicaciones del equipo médico acerca del procedimiento terapéutico más adecuado.

Sin embargo, de acuerdo con una persona informada sobre la situación, la lesión en la columna vertebral no representará un obstáculo definitivo para que pueda volver a su nación más adelante.

“Ella tiene plena intención de regresar a Venezuela. A pesar del diagnóstico, Machado sigue totalmente comprometida con su labor política y democrática. Al mismo tiempo, seguirá las recomendaciones que le indiquen los médicos”, señaló la fuente.

María Corina Machado prometió regresar a Venezuela | Foto: AFP

Entre tanto, el veterano de las fuerzas especiales de Estados Unidos que ayudó a la líder opositora venezolana María Corina Machado a salir de Venezuela descartó que el presidente estadounidense, Donald Trump, lo contratara y ha asegurado que Washington “no ha invertido ni un solo centavo” en ello.

El exmilitar, identificado como Bryan Stern y presidente de la Fundación de Rescate Grey Bull, dijo que la operación ha contado con la financiación de “algunos donantes”, pero ha incidido en que “ninguno de ellos es un alto cargo estadounidense”.

“El Gobierno de Estados Unidos no ha contribuido, al menos que yo sepa”, ha aseverado durante una entrevista a la cadena de televisión CBS.

Según el veterano, decenas de personas participaron directamente en el proceso de planificación, que requirió información de Inteligencia, servicios de traducción y logística.

Stern y su empresa estuvieron a cargo de la operación terrestre y marítima, así como de su extracción, cuestiones que fueron “planificadas durante cuatro días”, según ha matizado.

Grey Bull Rescue Fundation y María Corina Machado | Foto: Getty Images

En total, ha sostenido, fueron casi 16 horas de “rescate” hasta que “fue puesta rumbo a Noruega de forma segura para recoger el premio Nobel y reunirse con su familia”.

“Gran parte de ese periodo lo pasó en el mar, donde no disfrutó del trayecto debido a las malas condiciones meteorológicas”, dijo.