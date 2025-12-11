En medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro por el despliegue militar sin precedentes en el mar Caribe, Reuters reveló detalles exclusivos sobre dos reuniones secretas de un enviado de Venezuela con el presidente de un país aliado.

Según el medio británico, el embajador de Venezuela en Rusia se ha reunido 2 veces en 17 días con el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, en un momento de crecientes tensiones y rumores sobre una posible salida del dictador venezolano del país suramericano.

La agencia estatal de noticias de Bielorrusia, Belta, comunicó el 25 de noviembre que Lukashenko se había reunido ese mismo día en Moscú con el enviado venezolano.

Vladimir Putin y Alexander Lukashenko | Foto: Getty Images

Durante el encuentro, afirmó que Maduro tenía las puertas de Bielorrusia siempre abiertas y que ya había llegado el momento de que realizara una visita oficial.

Posteriormente, Belta señaló que Lukashenko sostuvo otro encuentro con el diplomático, Jesús Rafael Salazar Velázquez, el segundo en menos de 17 días.

El medio Señaló que Lukashenko le había dicho, refiriéndose a su reunión anterior, que se podría tomar una decisión pertinente sobre el dictador venezolano.

“Acordamos que usted coordinaría ciertos asuntos con el liderazgo venezolano, con Nicolás Maduro. Acordamos que, tras resolver ciertos asuntos, usted encontraría tiempo para reunirse conmigo y tomar la decisión pertinente, que es de nuestra competencia. Y, de ser necesario, involucraremos al presidente de Venezuela”, habría mencionado el presidente Bielorruso.

Nicolás Maduro y Alexander Lukashenko | Foto: AFP

Entre tanto, Nicolás Maduro, exigió al gobierno del mandatario estadounidense, Donald Trump, detener el “intervencionismo” sobre el país caribeño.

Más temprano, Trump anunció la incautación de un gran barco petrolero frente a la costa de Venezuela en medio de un inusual despliegue militar estadounidense que incluye al portaaviones más grande del mundo.

Estados Unidos justifica las maniobras militares en el Caribe en una lucha antinarcóticos. Maduro las cuestiona al afirmar que buscan un “cambio de régimen” para apropiarse de las cuantiosas reservas de petróleo venezolanas.

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: Getty Images