Maduro llama a Gustavo Petro a una alianza: “Más temprano que tarde tenemos que refundar la Gran Colombia”

El dictador de Venezuela también respondió a las recientes amenazas del presidente Donald Trump, quien pretende sacarlo del poder.

Redacción Mundo
10 de diciembre de 2025, 10:20 p. m.
Nicolás Maduro sobre los ataques por parte de EE.UU.
Nicolás Maduro le habló a Gustavo Petro. | Foto: AFP

“Le digo al pueblo de Colombia: más temprano que tarde tenemos que refundar la Gran Colombia”, lanzó Nicolás Maduro en medio de un evento público desde Caracas este miércoles, 10 de diciembre.

Luego, sugirió que las naciones vecinas deberían unirse para formar un solo gran país, y aprovechó para enlistar varias ciudades de ambas naciones que, según él, deberían hacer parte de la Gran Colombia.

“Pueblo de Colombia, hermanos y hermanas, hijos del mismo padre y de la misma espada, hijos de la misma bandera amarilla, azul y roja”, finalizó Maduro en su llamado a la alianza. Por su parte, el presidente Gustavo Petro insinuó que es hora de “una amnistía general” en Venezuela.

“Es más democracia el problema de Venezuela y es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición con la inclusión de todos y de todas“, escribió este miércoles en su perfil de X.

Contexto: Advertencia en el Caribe: el radar de EE. UU. instalado en país vecino de Venezuela ya está operativo

“La patria de Bolívar no debe ser invadida ni por extranjeros, no por retóricas vacías, no por cárceles del alma. La patria de Bolívar se defiende con más democracia y soberanía”, concluyó su trino.

Frente a la multitud de personas que acudieron al discurso de Maduro, este aprovechó para referirse a la situación con Estados Unidos, que ha ejercido la máxima presión para que el dictador entregue el poder.

Presidente Gustavo Petro entró en la recta final de su Gobierno.
Presidente de Colombia, Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

“Desde Venezuela pedimos y exigimos cese al intervencionismo ilegal y brutal del gobierno de Estados Unidos en Venezuela y en América Latina”, declaró el líder del régimen.

Contexto: País vecino de Venezuela anuncia ampliación de cooperación militar con EE. UU., en medio del despliegue en el Caribe

“Decimos no al intervencionismo, no a los planes de desestabilización de cambio de régimen, allá al gobierno de Estados Unidos, que se dediquen a gobernar su país”, agregó.

“No more Vietman, no more Somalia, no more Irak, no more Irak, no more Libia, no more Afganistán. Basta de guerras, basta de masacres imperiales”, dijo en inglés, en referencia a los conflictos internacionales en los que ha intervenido el Gobierno de Trump.

Más temprano, el presidente Donald Trump anunció que su país incautó un petrolero en la costa de Venezuela, en medio de la contundente presencia de las fuerzas estadounidenses en el Caribe.

El presidente Donald Trump habla durante una mesa redonda sobre subsidios agrícolas en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca.
El presidente de EE. UU., Donald Trump. | Foto: AP

Trump, desde un discurso en la Casa Blanca, aseguró que se trataba del petrolero “más grande jamás incautado”. Una fuente cercana al operativo, que declaró en condición de anonimato a la agencia AP, detalló que la incautación estuvo a cargo de la Guardia Costera con el apoyo de la Armada de Estados Unidos, y que además contó con la autorización de la policía nacional.

“Fue incautado por una muy buena razón”, aseguró Trump también este miércoles. Luego, agregó que su gobierno podría publicar las fotos del operativo. Cuando los periodistas le preguntaron sobre qué hará con el petróleo, el mandatario respondió: “Supongo que nos quedaremos con el petróleo”.

