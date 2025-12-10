País vecino de Venezuela anuncia ampliación de cooperación militar con EE. UU., en medio del despliegue en el Caribe

Guyana ha afirmado que tendrá un acuerdo con Estados Unidos para brindar protección militar en caso de que la situación en Venezuela, que se encuentra en tensión por el despliegue de Estados Unidos en aguas del Caribe. El presidente de Guyana, Irfaan Ali, se refirió al acuerdo como un “refuerzo” de la capacitación de ambos países.

Gobierno Trump lanza seria amenaza a Maduro si ataca Guyana: "sería un día muy malo para ellos" | Foto: AP

Ali también explicó que esta nueva alianza hace parte de una estrategia más grande, que podría nutrir las relaciones de Washington y Sudamérica, para trabajar en el operativo llamado Lanza Sur, en el que Estados Unidos busca acabar con el narcotráfico en la región.

“El objetivo es ampliar la cooperación militar conjunta con pleno respeto a la soberanía y las leyes de ambos países”.

Aliados estratégicos

La embajadora estadounidense en Guyana dijo el jueves que Estados Unidos “defenderá” a este pequeño país anglófono de Sudamérica en caso de problemas con Venezuela, que reclama el Esequibo, un territorio rico en petróleo y objeto de una disputa fronteriza centenaria.

Esta declaración se produce mientras Washington ha desplegado una flotilla militar en el mar Caribe que incluye al portaviones más grande del mundo con el argumento de atacar el narcotráfico. Caracas denuncia una “agresión en preparación”.

Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana, y Nicolás Maduro, dictador de Venezuela. | Foto: Getty Images

“En caso de un incidente desafortunado, nos comprometemos a estar al lado de Guyana en defensa de su país (...) para proteger su soberanía”, declaró la embajadora Nicole Theriot a la AFP.

“Ustedes son muy, muy importantes para nosotros estratégicamente y son muy importantes para nosotros como socios”, añadió.

Inminente ataque

Desde septiembre, Washington ha lanzado una operación contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de al menos 83 muertos.

Estados Unidos movilizó además al mayor portaviones del mundo, junto con una flota de buques de guerra, y Trump anunció la semana pasada acciones inminentes en el terreno.

Los motivos de este despliegue cerca de Venezuela, el país con mayores reservas de petróleo del mundo, generan dudas, ya que la nación sudamericana tiene un peso bastante inferior a países como Colombia o México en el narcotráfico.

El bombardeo realizado por Estados Unidos fue contra una embarcación que había salido de Venezuela | Foto: Foto: Agencia AFP

Evan Ellis, especialista en América Latina del US Army War College, considera un ataque venezolano es “altamente improbable” debido a la “respuesta abrumadora” que Estados Unidos daría.

“Es difícil imaginar una capacidad naval o aérea venezolana que no sería eliminada rápidamente”. Ellis estima que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, “firmaría la sentencia de muerte de su régimen” si lanzara un ataque.