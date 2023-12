Este es el peligroso ultimátum de Maduro sobre Guayana: amenaza las empresas y quiere poner cédulas venezolanas. Va por el petróleo

Así mismo, acerca de la posibilidad de que Maduro ordene una invasión a territorio guyanés, el presidente se manifestó preocupado al respecto. “Estamos con la esperanza de que el consenso prevalecerá y que Maduro y Venezuela no van a actuar de una manera aventurera y muy irresponsable”, dijo el mandatario de Guyana.

De igual manera, manifestó que Maduro parece carecer de interés en valores fundamentales: “Es alguien que no tiene interés en la paz mundial, en el orden internacional y en mantener un sistema de buena gobernanza, donde la gente respeta el Estado de Derecho.

Ali, también contra Maduro, señalándolo de estar llevando a cabo acciones irresponsables al intentar anexar territorios que no le pertenecen al territorio de su país, como está haciendo en este caso. “Diría que el presidente Nicolas Maduro hace un espejismo de adherir territorios que no le pertenecen y esta acción es de una gran irresponsabilidad.”

Son varios los países que han mostrado su apoyo a los guyaneses en medio de este conflicto. Por ejemplo, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó este jueves su “creciente preocupación” por la crisis entre Venezuela y Guyana, y advirtió que la región no quiere una guerra entre países vecinos.

“Lo que no queremos es una guerra en América del Sur, no necesitamos un conflicto”, dijo el mandatario durante una cumbre del Mercosur en Rio de Janeiro, en la que propuso la mediación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en la disputa por la zona del Esequibo, rica en petróleo. Lula pidió a sus pares de Argentina, Uruguay y Paraguay acordar una declaración conjunta en la cumbre. “El Mercosur no puede quedar ajeno a esta situación”, apuntó.