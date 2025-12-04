Suscribirse

MUNDO

Estados Unidos amenaza a Maduro si llega a atacar este país vecino de Venezuela

El anuncio llega mientras Washington fortalece su presencia militar en el mar Caribe.

Redacción Mundo
4 de diciembre de 2025, 11:20 p. m.
Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump y Nicolás Maduro. | Foto: Getty Images

La embajadora estadounidense en Guyana dijo el jueves que Estados Unidos “defenderá” a este pequeño país anglófono de Sudamérica en caso de problemas con Venezuela, que reclama el Esequibo, un territorio rico en petróleo y objeto de una disputa fronteriza centenaria.

Esta declaración se produce mientras Washington ha desplegado una flotilla militar en el mar Caribe que incluye al portaviones más grande del mundo, con el argumento de atacar el narcotráfico. Caracas denuncia una “agresión en preparación”.

“En caso de un incidente desafortunado, nos comprometemos a estar al lado de Guyana en defensa de su país (...) para proteger su soberanía”, declaró la embajadora Nicole Theriot a la AFP.

Embajadora de los Estados Unidos en Guyana, Nicole Theriot, junto al presidente de Guyana
Embajadora de los Estados Unidos en Guyana, Nicole Theriot, junto al presidente de Guyana | Foto: X/@presidentaligy

“Ustedes son muy, muy importantes para nosotros estratégicamente y son muy importantes para nosotros como socios”, añadió.

La empresa estadounidense Exxon-Mobil es el principal operador petrolero del país, que posee las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo.

El consorcio liderado por ExxonMobil, que incluye a Chevron y la China National Overseas Oil Corporation (CNOOC), espera ayudar a Guyana a producir más de un millón de barriles de petróleo crudo por día para finales de la década.

TotalEnergies, Petronas y Qatar Energy también están activos en Guyana.

ed 2251
Mohamed Irfaan y Nicolás Maduro. | Foto: Getty Images

“Estamos evaluando todas las posibilidades. En lo que respecta a la seguridad y protección de Guyana, no puedo entrar en detalles, pero hay una evaluación continua”, confió la diplomática a la AFP sobre un eventual ataque venezolano.

Evan Ellis, especialista en América Latina del US Army War College, considera un ataque venezolano “altamente improbable” debido a la “respuesta abrumadora” que Estados Unidos daría.

“Es difícil imaginar una capacidad naval o aérea venezolana que no sería eliminada rápidamente”. Ellis estima que el dictador venezolano, Nicolás Maduro, “firmaría la sentencia de muerte de su régimen” si lanzara un ataque.

Nicolás Maduro teme un atentado en su contra. | Foto: LEONARDO FERNÁNDEZ VILORIA

El pasado 8 de septiembre, Nicolás Maduro ratificó la movilización de 25.000 efectivos de la Fuerza Armada en estados fronterizos con Colombia y el Caribe, en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos, cuyos barcos patrullan aguas cercanas a Venezuela.

