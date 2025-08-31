Suscribirse

MUNDO

Guyana, país aliado de EE. UU., denuncia “disparos” desde Venezuela contra embarcación con material electoral

Guyana elegirá nuevo presidente en medio del acecho de Nicolás Maduro que quiere hacerse con el Esequibo.

Redacción Mundo
1 de septiembre de 2025, 12:05 a. m.
Guyana mostró su apoyo a Estados Unidos tras el despliegue de militares | Foto: AFP/ Getty Images

Las fuerzas armadas y la policía de Guyana denunciaron el domingo, 31 de agosto, “disparos” desde Venezuela contra una embarcación guyanesa que transportaba material electoral para los comicios generales del lunes.

Según un comunicado conjunto, el incidente ocurrió alrededor de las 2:30 p.m. hora local cerca de la localidad de Bamboo, en el río Cuyuní, en la disputada y rica región petrolera del Esequibo, motivo de disputa territorial entre Venezuela y Guyana.

La lancha patrulla, que transportaba personal militar y policial, escoltaba a funcionarios electorales de Guyana que distribuían material electoral en sedes remotas cuando fue atacada desde la costa venezolana.

La aeronave perdió contacto "a 30 millas (45 kilómetros) de la frontera" entre los dos países.
Venezuela continúa en disputa por el Esequibo. | Foto: AP

“La patrulla respondió al fuego de inmediato y logró poner al equipo de escolta fuera de peligro. Ningún miembro del personal resultó herido y ningún material electoral resultó dañado ni comprometido”, declaró el comunicado.

“Pese al incidente, el equipo continuó su viaje de forma segura y todas las urnas restantes fueron entregadas con éxito a sus colegios electorales asignados”, añadió.

Guyana y Venezuela se han quejado en el pasado de disparos contra sus embarcaciones, pero ambos suelen abstenerse de culpar a las fuerzas armadas contrarias.

“El equipo de escolta, compuesto por efectivos de la Fuerza de Defensa de Guyana y la Fuerza de Policía de Guyana, realizaba tareas oficiales de apoyo a la distribución de papeletas de GECOM a los colegios electorales remotos de la Región 7″, dice el comunicado.

Playas en Guyana
Playas en Guyana | Foto: Corbis via Getty Images

“Los Servicios Conjuntos permanecen alerta y continúan coordinando estrechamente con GECOM para garantizar la seguridad de todas las operaciones electorales. Se está llevando a cabo una investigación sobre el incidente”, dice el informe publicado por el gobierno guyanés.

El presidente saliente de Guyana, Irfaan Ali, ha adoptado una postura firme contra Venezuela y cuenta con el apoyo de Estados Unidos en las reclamaciones de su país sobre el territorio del Esequibo.

Contexto: Guyana elegirá presidente este lunes. ¿Podrá Maduro y su régimen interferir en las elecciones en medio de la disputa por el Esequibo?

Por su parte, Venezuela se ha mostrado cada vez más firme respecto al diferendo y este año eligió a un gobernador para la región, pese a que Caracas no tiene autoridad allí.

Guyana, un país de 850.000 habitantes que posee las mayores reservas de petróleo per cápita del planeta, celebrará elecciones para elegir nuevo presidente y parlamento.

ed 2251
Irfaan Ali y Nicolás Maduro | Foto: Getty Images

La mayoría de las reservas de crudo se encuentran en el Esequibo.

Por su parte, Delcy Rodríguez, criticó hace pocos días, la “incuestionable sumisión” del Ejecutivo de Guyana, ante Estados Unidos, después de que representantes de ambos gobiernos compartiesen en redes sociales, con apenas unas horas de diferencia, un mismo comunicado sobre delincuencia organizada en el que se hace mención especial al venezolano Cártel de los Soles.

“Irfaan Ali, peón de (el secretario de Estado estadounidense) Marco Rubio, no escatima ocasión para arrodillarse a sus amos estadounidenses”, dijo Rodríguez en un mensaje de Telegram.

Con información de AFP y Europa Press*

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Colombia tiene que ser capaz de tomar distancia de Maduro”: la dura advertencia del expresidente César Gaviria

2. Guyana, país aliado de EE. UU., denuncia “disparos” desde Venezuela contra embarcación con material electoral

3. Video | Dayro Moreno habló por primera vez tras ser convocado: mandó mensaje a toda Colombia

4. Don Jediondo hizo petición que involucra a trabajadores tras el cierre de sus restaurantes: “Primero nuestra gente”

5. Caso Valeria Afanador: Gobernador Rey dice que se abrió investigación a colegio de la menor; podrían tomar drásticas medidas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

GuyanaEstados UnidosNicolás MaduroVenezuela

Noticias Destacadas

Guyana, país aliado de EE. UU., denuncia “disparos” desde Venezuela contra embarcación con material electoral

Redacción Mundo
Medvédev es también miembro del Consejo de Seguridad de Rusia

Mano derecha de Putin bromea con la muerte de Donald Trump y el presidente no tardó en responder a los rumores: “Mala suerte”

Redacción Mundo
El niño fue rescatado por una persona que subió a las vías

Video muestra a un niño caminando por las vías de un monorriel a 30 metros de altura, mientras adultos aterrorizados intentan ayudarlo

Redacción Mundo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.