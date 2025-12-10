Gustavo Petro desafió a Donald Trump y pidió “amnistía general” para el régimen de Nicolás Maduro

Nuevamente, el presidente de la República, Gustavo Petro, se metió de lleno en los asuntos internos de otro país. Este miércoles 10 de diciembre lo hizo con la crisis política y social por la que atraviesa Venezuela.

El jefe de Estado colombiano propuso una “amnistía general” para el vecino país, el cual contempla al señalado régimen de Nicolás Maduro.

Además, por medio de su cuenta personal de X, Petro habló de la necesidad de tener un gobierno de transición en Venezuela, en el cual se garantice la democracia de las diferentes corrientes políticas de ese país.

“El Gobierno de Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar, sino una revolución democrática. Es con más democracia como se defiende un país, no con más represiones ineficientes. Es una amnistía general no extender la cárcel”, expresó el mandatario colombiano.

Añadió sobre la propuesta: “Los pueblos europeos le ganaron a la gran invasión de Hitler con un gran pacto político y social que hizo que los trabajadores participaran de las ganancias, tuvieran seguridad social y mejores salarios después de la guerra”.

“Fueron los trabajadores armados en ejércitos de EE. UU., de la Unión Soviética y de las resistencias europeas las que le ganaron la guerra a Hitler, y lo hicieron porque sabían que habría una sociedad más democrática en Europa”, recalcó Petro.

Sumado a ello, escribió en el post: “Es más democracia el problema de Venezuela y es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición con la inclusión de todos y de todas”.

“La patria de Bolívar no debe ser invadida ni por extranjeros, ni por retóricas vacías, ni por cárceles del alma. La patria de Bolívar se defiende con más democracia y soberanía”, concluyó.

Cabe reseñar que Petro en varios escenarios se ha mostrado más a favor de Nicolás Maduro que de la oposición venezolana contraria al señalado régimen. Sin embargo, esta semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Maduro tendría los días contados.

Además, recientemente se habló sobre una supuesta propuesta por parte de Maduro a Trump que hablaba de una amnistía, la cual fue rechazada por el Gobierno norteamericano.

Inclusive en una especie de salvavidas, expresó que el llamado Cartel de los Soles no existía y se trataba de un invento de la oposición colombiana.

“El Cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. El paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la junta del narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio”, dijo Petro hace varias semanas.

