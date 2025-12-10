Suscribirse

Política

Gustavo Petro desafió a Donald Trump y pidió “amnistía general” para el régimen de Nicolás Maduro

El mandatario colombiano también propuso un gobierno de transición.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
10 de diciembre de 2025, 4:18 p. m.
De izquierda a derecha: Nicolás Maduro, Gustavo Petro y Donald Trump.
De izquierda a derecha: Nicolás Maduro, Gustavo Petro y Donald Trump. | Foto: AFP y Presidencia de la República

Nuevamente, el presidente de la República, Gustavo Petro, se metió de lleno en los asuntos internos de otro país. Este miércoles 10 de diciembre lo hizo con la crisis política y social por la que atraviesa Venezuela.

El jefe de Estado colombiano propuso una “amnistía general” para el vecino país, el cual contempla al señalado régimen de Nicolás Maduro.

Contexto: Destapan la odisea que vivió María Corina Machado para salir del régimen de Maduro, un día antes de la entrega del Nobel

Además, por medio de su cuenta personal de X, Petro habló de la necesidad de tener un gobierno de transición en Venezuela, en el cual se garantice la democracia de las diferentes corrientes políticas de ese país.

“El Gobierno de Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar, sino una revolución democrática. Es con más democracia como se defiende un país, no con más represiones ineficientes. Es una amnistía general no extender la cárcel”, expresó el mandatario colombiano.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se volvió a referir a la situación de Venezuela y Nicolás Maduro.
El presidente Gustavo Petro se ha mostrado en varias ocasiones a favor de Nicolás Maduro. | Foto: Presidencia/Colprensa

Añadió sobre la propuesta: “Los pueblos europeos le ganaron a la gran invasión de Hitler con un gran pacto político y social que hizo que los trabajadores participaran de las ganancias, tuvieran seguridad social y mejores salarios después de la guerra”.

“Fueron los trabajadores armados en ejércitos de EE. UU., de la Unión Soviética y de las resistencias europeas las que le ganaron la guerra a Hitler, y lo hicieron porque sabían que habría una sociedad más democrática en Europa”, recalcó Petro.

Sumado a ello, escribió en el post: “Es más democracia el problema de Venezuela y es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición con la inclusión de todos y de todas”.

“La patria de Bolívar no debe ser invadida ni por extranjeros, ni por retóricas vacías, ni por cárceles del alma. La patria de Bolívar se defiende con más democracia y soberanía”, concluyó.

Cabe reseñar que Petro en varios escenarios se ha mostrado más a favor de Nicolás Maduro que de la oposición venezolana contraria al señalado régimen. Sin embargo, esta semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Maduro tendría los días contados.

Además, recientemente se habló sobre una supuesta propuesta por parte de Maduro a Trump que hablaba de una amnistía, la cual fue rechazada por el Gobierno norteamericano.

Inclusive en una especie de salvavidas, expresó que el llamado Cartel de los Soles no existía y se trataba de un invento de la oposición colombiana.

“El Cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. El paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la junta del narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio”, dijo Petro hace varias semanas.

Contexto: Gustavo Petro reveló cuál será su último acto de Gobierno: será en la plaza pública y sacará la espada de Bolívar

Por último, aseguró: “Le propuse a EE. UU. y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel. Es coordinar y no someter. El problema político de Venezuela se resuelve entre los venezolanos mismos y hablando y con más democracia. Una Venezuela descarbonizada debe ser el propósito: La Gran Colombia, potencia mundial de la vida y pilar esencial de la unidad latinoamericana y de la paz”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Quién es Ana Corina Sosa Machado, la hija de la Premio Nobel de Paz que conmovió al mundo con su discurso?

2. Antes de morir pasajero habría tomado 33 bebidas al interior de un crucero que partía desde Los Ángeles

3. Más de 20 denuncias por acoso y abuso sexual desaparecieron en la Fiscalía de Bogotá. Las víctimas son menores de edad

4. Movida bienvenida le dio Bogotá a J Balvin, tras fuerte temblor; así reaccionó el reguetonero

5. Estas son las cinco líneas de investigación que tiene la Fiscalía por el escándalo de alias Calarcá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroNicolás Maduro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.