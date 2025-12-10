Suscribirse

Gustavo Petro reveló cuál será su último acto de Gobierno: estará en la plaza pública y sacará la espada de Bolívar

El jefe de Estado volvió a hacer referencia al hundimiento de su reforma tributaria y mencionó el poder constituyente.

Redacción Semana
10 de diciembre de 2025, 4:03 p. m.
Presidente Gustavo Petro entró en la recta final de su Gobierno.
Presidente Gustavo Petro entró en la recta final de su Gobierno.

Este miércoles 10 de diciembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, nuevamente se pronunció por el fuerte golpe que recibió por parte del Congreso, luego de que este tomara la decisión de tumbar su controversial reforma tributaria.

En un extenso mensaje que publicó a través de su cuenta personal de X, el mandatario colombiano habló del “poder constituyente” y de cuál será el último acto de su Gobierno.

Contexto: Inminente salida del viceministro de Igualdad que llamó “HP” a la hija de Gustavo Petro: el presidente habría pedido su cabeza

“Hoy lo que han hecho los congresistas de oposición es suicida, algunos no por ser oposición, sino por ser extorsionistas. Pero poner en el suelo el interés nacional por el odio político es digno de aquellas épocas en donde mandaban a la gente a matarse entre sí”, publicó el jefe de Estado.

Además, manifestó: “El odio se les vuelve la más absoluta displicencia por la ciudadanía. Entre más pobre, peor. El país debe decidir si sigue bajo un tipo de congresistas tan parásito que condenará a sus hijos o decide cambiar su congreso, retomar su poder constituyente”.

El mandatario compartió su discurso antes de acudir al Congreso a radicar el texto de su consulta popular para que la ciudadanía decida el futuro de la reforma laboral.
El presidente Gustavo Petro en varios eventos públicos ha sacado la espada del libertador Simón Bolívar. | Foto: Señal Colombia

“En verdad, ganar una mayoría ciudadana en el Congreso de Colombia y aislar la mafia política debe tener como objetivo desatar el poder constituyente. El comité por la constituyente, recién instituido por las fuerzas sociales más fuertes del país, debe inscribir ya el documento de proyecto de ley que se presentará al próximo congreso. Será mi último acto de gobierno y en plaza pública, y con la espada de Bolívar en alto”, insistió el jefe de Estado.

Y continúo con el mensaje en el que rechazó el hundimiento de su reforma tributaria: “Ese poder constituyente debe nacer en el corazón de cada ciudadano y ciudadana de Colombia, empezando por los que por su edad van a ejercer el primer voto. El primer voto debe ser un voto libre, rebelde, lleno de arte contra los que aumentan a Colombia en la muerte desde el poder, contra quienes matan juventudes y la razón”.

Reforma tributaria se hundió en el Congreso de la República. Votación negativa fue mayoritaria
Reforma tributaria se hundió en el Congreso de la República. Votación negativa fue mayoritaria

“Los congresistas que han hundido varias veces la reforma laboral, detenido la reforma a la salud, la reforma que crea más igualdad buscando recursos de los megamillonarios y no de los pobres, no deben continuar en el Congreso”, recalcó el jefe de Estado.

Contexto: Incómodo episodio entre Gustavo Petro y una médica que subió a la tarima agitó las redes: el video se volvió viral

Finalmente, puso de presente en el mensaje: “Es el pueblo el que decide y no solo deben hacer campaña por quienes consideran decentes, sino ligados de corazón a sus intereses más genuinos, y creo que deben hacer campaña en contra, también, en sus regiones contra las mafias políticas que con dinero quieren engañar a la gente y a la nación también, quienes endulzan discursos mientras dañan al país desde las curules. Ojalá el sueño de tener un congreso de mayorías limpias y el poder constituyente renazca en el corazón colombiano”.

Gustavo PetroGobierno

