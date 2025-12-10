Gustavo Petro reveló cuál será su último acto de Gobierno: estará en la plaza pública y sacará la espada de Bolívar

Este miércoles 10 de diciembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, nuevamente se pronunció por el fuerte golpe que recibió por parte del Congreso, luego de que este tomara la decisión de tumbar su controversial reforma tributaria.

En un extenso mensaje que publicó a través de su cuenta personal de X, el mandatario colombiano habló del “poder constituyente” y de cuál será el último acto de su Gobierno.

“Hoy lo que han hecho los congresistas de oposición es suicida, algunos no por ser oposición, sino por ser extorsionistas. Pero poner en el suelo el interés nacional por el odio político es digno de aquellas épocas en donde mandaban a la gente a matarse entre sí”, publicó el jefe de Estado.

Además, manifestó: “El odio se les vuelve la más absoluta displicencia por la ciudadanía. Entre más pobre, peor. El país debe decidir si sigue bajo un tipo de congresistas tan parásito que condenará a sus hijos o decide cambiar su congreso, retomar su poder constituyente”.

El presidente Gustavo Petro en varios eventos públicos ha sacado la espada del libertador Simón Bolívar.

“En verdad, ganar una mayoría ciudadana en el Congreso de Colombia y aislar la mafia política debe tener como objetivo desatar el poder constituyente. El comité por la constituyente, recién instituido por las fuerzas sociales más fuertes del país, debe inscribir ya el documento de proyecto de ley que se presentará al próximo congreso. Será mi último acto de gobierno y en plaza pública, y con la espada de Bolívar en alto”, insistió el jefe de Estado.

Y continúo con el mensaje en el que rechazó el hundimiento de su reforma tributaria: “Ese poder constituyente debe nacer en el corazón de cada ciudadano y ciudadana de Colombia, empezando por los que por su edad van a ejercer el primer voto. El primer voto debe ser un voto libre, rebelde, lleno de arte contra los que aumentan a Colombia en la muerte desde el poder, contra quienes matan juventudes y la razón”.

Reforma tributaria se hundió en el Congreso de la República. Votación negativa fue mayoritaria

“Los congresistas que han hundido varias veces la reforma laboral, detenido la reforma a la salud, la reforma que crea más igualdad buscando recursos de los megamillonarios y no de los pobres, no deben continuar en el Congreso”, recalcó el jefe de Estado.