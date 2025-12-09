Gustavo Petro reaccionó al hundimiento de su reforma tributaria y advirtió “consecuencias”

A través de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció por el fuerte golpe que acaba de recibir su Gobierno en el Congreso.

Tiene que ver con el hundimiento de la reforma tributaria que estaba impulsando su administración. El mandatario colombiano advirtió consecuencias, las cuales se vivirán a partir de hoy.

“El hundimiento de la ley financiera, como era predecible, no es más que el desarrollo del odio político por encima del interés nacional, nadie cuerdo puede decir que ante un déficit no se debe obtener más recursos de una economía que está boyante y de unos megarricos que han duplicado sus utilidades gracias al encarecimiento de la deuda pública: un verdadero mecanismo, construido por el Banco de la República, para transferir decenas de billones de pesos de la sociedad a los megarricos”, posteó Petro.

También indicó: “Solo se necesitaba que una parte de esas utilidades se devolvieran a la nación, no más. Pero el egoísmo social es tan grande que no quieren perder un peso de su riqueza”.

Reforma tributaria se hundió en el Congreso de la República. Votación negativa fue mayoritaria Ministro de hacienda, Germán Ávila | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Ya gente como Faustino o el supuesto indígena nariñense, sabrán que lo que hoy hicieron para salvar megarricos de sus aportes nacionales, se devolverá contra los pueblos negros e indígenas”, insistió el jefe de Estado.

Además, el mandatario advirtió: “Si la crisis no la pagan los ricos la pagarán los pobres, mientras nosotros seamos gobierno no dejaremos que la paguen los pobres, punto. Las consecuencias imprevisibles comienzan a verse desde el día de hoy”.

El presidente Gustavo Petro alertó sobre graves consecuencias luego de que el Congreso tumbara su reforma tributaria. | Foto: Presidencia

La respuesta de Petro se dio luego de que iniciara la votación en el Congreso sobre la controversial reforma tributaria, con la claridad de que, al ser cuatro comisiones conjuntas, con una sola que votara en contra del avance del proyecto de ley, este quedaba hundido.