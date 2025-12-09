Política
Gustavo Petro reaccionó al hundimiento de su reforma tributaria y advirtió “consecuencias”
El jefe de Estado fue más allá y habló de “egoísmo social”.
A través de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció por el fuerte golpe que acaba de recibir su Gobierno en el Congreso.
Tiene que ver con el hundimiento de la reforma tributaria que estaba impulsando su administración. El mandatario colombiano advirtió consecuencias, las cuales se vivirán a partir de hoy.
“El hundimiento de la ley financiera, como era predecible, no es más que el desarrollo del odio político por encima del interés nacional, nadie cuerdo puede decir que ante un déficit no se debe obtener más recursos de una economía que está boyante y de unos megarricos que han duplicado sus utilidades gracias al encarecimiento de la deuda pública: un verdadero mecanismo, construido por el Banco de la República, para transferir decenas de billones de pesos de la sociedad a los megarricos”, posteó Petro.
También indicó: “Solo se necesitaba que una parte de esas utilidades se devolvieran a la nación, no más. Pero el egoísmo social es tan grande que no quieren perder un peso de su riqueza”.
“Ya gente como Faustino o el supuesto indígena nariñense, sabrán que lo que hoy hicieron para salvar megarricos de sus aportes nacionales, se devolverá contra los pueblos negros e indígenas”, insistió el jefe de Estado.
Además, el mandatario advirtió: “Si la crisis no la pagan los ricos la pagarán los pobres, mientras nosotros seamos gobierno no dejaremos que la paguen los pobres, punto. Las consecuencias imprevisibles comienzan a verse desde el día de hoy”.
La respuesta de Petro se dio luego de que iniciara la votación en el Congreso sobre la controversial reforma tributaria, con la claridad de que, al ser cuatro comisiones conjuntas, con una sola que votara en contra del avance del proyecto de ley, este quedaba hundido.
Por último, la Comisión IV de Senado empezó a votar. Con cada ‘no’ que sumaba para la negación de la ley de financiamiento se escuchaba el apoyo a la decisión que finalmente fue anunciada de manera oficial: estaba hundida la reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro. Cuatro votos por el ‘sí’ y nueve por el ‘no’ definieron el futuro de ese polémico proyecto de ley.