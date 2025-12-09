Reforma tributaria se hundió en el Congreso de la República. Votación negativa fue mayoritaria

Pese a que el Gobierno, hasta el último momento pareció tener esperanzas de que la reforma tributaria o ley de financiamiento se salvara, sucedió lo que muchos venían anunciando: la propuesta legislativa se hundió tras haber estado durante varias semanas en agonía.

La conformación del cuórum necesario para tomar decisiones en las comisiones económicas de Senado y Cámara, como de costumbre, se demoró en estar, y es el requisito principal para avanzar.

La sesión estaba convocada para las 11 de la mañana y empezó a las 12:30 del día. Al llamado a lista pudieron corroborar la presencia de la mitad más uno, y empezó de nuevo un rifirrafe, porque el parlamentario Jorge Hernán Bastidas, del Pacto Histórico, el partido del gobierno, presentó una proposición para que se escuchara de nuevo la argumentación del proyecto de ley de reforma tributaria. Le dieron un tiempo corto: cinco minutos, en los que habló de la necesidad de cumplir un mandato constitucional, y era el de “ser responsables, pues la ley de financiamiento tiene el saldo que le falta al Presupuesto de 2026, que ya fue aprobado en el Congreso”.

Los integrantes de la oposición solo querían que se diera la votación, ante la seguridad que tenían de que lograrían hundirla. Y así fue.

Wilmer Castellanos, congresista que presidió el debate de la reforma tributaria. | Foto: Congreso de la República

El presidente de la sesión, Wilmer Castellanos, insistía en que ya se había dado suficiente debate, con la intervención de al menos 40 legisladores.

Finalmente se inició la votación, con la claridad de que, al ser cuatro comisiones conjuntas, con una sola que votar en contra del avance del proyecto de ley, quedaba hundida.

La Comisión IV de Senado empezó a votar. Con cada no que sumaba para la negación de la ley de financiamiento se escuchaba el apoyo a la decisión que finalmente fue anunciada de manera oficial: estaba hundida la reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro.

Reforma tributaria se hundió en el Congreso de la República. Votación negativa fue mayoritaria Ministro de hacienda, Germán Ávila | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“No conocían la nueva propuesta”

Una vez se produjo el desenlace, empezó un rosario de intervenciones. Sonia Bernal, también del partido de gobierno, enfatizaba en que la decisión de los opositores de la reforma se había dado sobre el proyecto original y en el proceso de concertación entre el Ministerio de Hacienda y los ponentes, ya habían elaborado algo distinto. De hecho, se mencionó que, con lo que quedó en la ponencia final, solo se recaudarían 3,7 billones de pesos, ya que se había quitado del panorama un paquete de impuestos que complejizaba la obtención del aval.