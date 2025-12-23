Petro les deja regalo de Navidad a los colombianos que considera “megarricos”: así es el decreto de emergencia económica

El Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró, mediante el Decreto 1390 de​l 22 de diciembre de 2025, “el estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional” con el que espera recaudar los $ 16,3 billones que permitan hacerle frente al déficit fiscal tras el hundimiento de la ley de financiamiento (reforma tributaria) en el Congreso de la República. ​

La declaratoria le permite al Ejecutivo dictar decretos con fuerza de ley para conjurar la situación durante un periodo de 30 días calendario, así como a establecer nuevos tributos o modificar los existentes, según lo establecido por el artículo 215 de la Constitución Política.

El Decreto 1390, que lleva la firma de todos los ministros del gabinete y del jefe de Estado, lo faculta para adoptar mediante decretos legislativos “todas las medidas que sean necesarias y estén destinadas exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, incluyendo las operaciones presupuestales necesarias para llevarlas a cabo”, según el artículo 2 de la norma.

Además, dice el artículo 4, El Gobierno nacional tendrá que convocar al Congreso de la República para el décimo día siguiente al vencimiento del cese de estado de emergencia económica, según el artículo 21 de la Constitución y el artículo 46 de la Ley 137 de 1994, “con el fin de que se realice el control político sobre el ejercicio de las facultades extraordinarias del Gobierno nacional”.

El decreto declaratorio ahora pasará a revisión de la Corte Constitucional para su estudio jurídico.​

En los considerandos del decreto de declaratoria del estado de emergencia, el Gobierno nacional argumentó, entre otras, las siguientes razones:

La supuesta situación grave e inminente que enfrenta la nación consistente en la incapacidad material y jurídica de garantizar el goce de algunos derechos fundamentales.

Una supuesta coyuntura fiscal excepcional agudizada por hechos concurrentes y sensibles socialmente.

Varios hechos sobrevinientes y concurrentes (sin especificar cuáles) que afectan de manera extraordinaria la actual situación de las finanzas de la nación.

Entre otras causas que enuncia el Decreto 1390 están:

Obligatoriedad de cumplimiento del auto de la Corte Constitucional relacionado con la UPC de salud. Garantía de seguridad ciudadana por recientes alteraciones de orden público, y protección por agravamiento del riesgo por atentados a líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos para las próximas elecciones. No aprobación por parte del Congreso de la República de dos proyectos sucesivos de ley de financiamiento para las vigencias fiscales 2025 ($ 12 billones) y 2026 ($ 16,3 billones). Desastres naturales causados por la actual ola invernal. Sentencias judiciales pendientes de pago. Obligaciones atrasadas de origen legal (subsidios de servicios públicos eléctricos y combustibles). Agotamiento de las alternativas de endeudamiento (Regla Fiscal) y cláusulas derivadas de las medidas unilaterales del Gobierno de ​los Estados Unidos. Restricciones en la caja de la Tesorería General de la Nación.

La semana pasada, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, al anunciar la Emergencia Económica y Social, aseguró: “Estamos cerrando un año de esfuerzos de equilibrio fiscal, fundamentalmente porque los ingresos tributarios no crecieron al ritmo que se habían planteado”.

A ello se sumaron hechos como el hundimiento del proyecto de ley de financiamiento, la entrada en vigencia Ley de Garantías Electorales que restringe la contratación pública, y la desfinanciación del Presupuesto General de la Nación de 2026 en $ 16,3 billones.

El 22 de diciembre, el presidente, Gustavo Petro, volvió a referir a los “megarricos” como los supuestos destinatarios de los impuestos. “Después de derrumbar ya por dos veces el proyecto de financiación presentado por el Gobierno y basado en la intención de bajar el déficit primario para hacer sostenible la deuda y construido sobre la base de captar los nuevos recursos exclusivamente de quienes se beneficiaron de las políticas fiscales de Duque, dizque para frenar el covid, e incrementados por el alza de la tasa de interés real del Banco de la República, los megarricos del país, hecho que sobreviene después de caída la ley en el Congreso por la última decisión del banco de elevar de nuevo la tasa real de interés del Banco de la República, entonces desencadenan el disparo de la tasa de interés de riesgo sobre nuestro endeudamiento y hacen imposible detener la insostenibilidad de la deuda; ambas políticas, de la de las comisiones económicas del Congreso y la de la mayoría de la junta del Banco de la República, son irresponsables y aumentan la insostenibilidad de manera aguda. Por eso hoy la tasa de riesgo del país colombiano encarece la acción de endeudarse para pagar deuda, roll over, que desde hace siglos se hace; se ha colocado al nivel de Rusia, país bloqueado por el sistema financiero dominante dirigido desde EE. UU. e Israel”.

Este apartado hizo parte de un largo escrito que publicó en redes sociales justificando su decisión, culpando a los medios de desinformar y aumentar la polémica en plena época navideña.

El 5 de diciembre anterior, también refirió a los “megarricos” para opinar sobre el sistema de salud colombiano. “El sistema de salud actual de Colombia es un derrochador de dineros públicos que se van a políticos y megarricos”, sentenció.

Y el 19 de diciembre fue Armando Benedetti, su ministro del Interior, el que señaló que los impuestos van para los “megarricos”, para justificar los impuestos contemplados.

“127 billones de pesos fueron las ganancias de las empresas financieras este año. ¿A quién hay que ponerle impuestos? ¡Pues a los megarricos! Eso fue lo que quisimos hacer en la ley de financiamiento, pero los campeones del Congreso no dejaron”, señaló el jefe de la cartera política.

En los próximos días, el Gobierno del presidente Gustavo Petro anunciará las primeras medidas que se adoptarán por cuenta de la emergencia económica y social a través de decretos reglamentarios.

Este es el decreto de la emergencia económica y social publicado por el Ministerio del Interior: