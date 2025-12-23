Hace algunas horas, a través de un decreto, el presidente Gustavo Petro firmó la declaratoria de emergencia económica, que había sido anunciada hace algunos días por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila.

Se espera que en las próximas horas, el Gobierno Nacional empiece a emitir los decretos para cada impuesto que impondrá la emergencia económica por 30 días. Sin embargo, existe una duda creciente entre los ciudadanos sobre qué es exactamente una emergencia económica y cuál es el impacto. Aquí le contamos.

Este estado se encuentra consignado en la constitución política. Foto: 123RF

La medida de emergencia económica es una herramienta que se encuentra consignada en la Constitución Política de Colombia que les permite a los gobiernos de turno establecer un estado de excepción que les facilite tomar decisiones que deberían tener un trámite más amplio.

Para poder imponer este tipo de estado de excepción, es importante que se generen hechos que perturben o amenacen en forma grave el orden económico y social del país, o que, por otro lado, constituyan una calamidad pública. Adicional a ello, los faculta para legislar por decretos y adoptar medidas de carácter urgente.

Normalmente, y según la ley colombiana, estos estados se pueden decretar por periodos de 30 días, que pueden tener una prórroga que sea autorizada por el Congreso de la República.

Se debe prorrogar por 30 días y renovarse. Foto: Adobe Stock

Con la medida, el Gobierno de turno puede ejercer controles sobre precios y salarios, gestionar de manera más flexible el presupuesto, redirigir recursos hacia áreas que requieren atención inmediata y garantizar los programas sociales, entre otras medidas, según detalla Hacienda.

Es importante recordar que este tipo de emergencias se han decretado anteriormente. Una de las más recordadas fue la que se generó cuando se desencadenó la pandemia de COVID-19, hacia el mes de febrero de 2020.

Son varios los impactos que tendrían los colombianos en el bolsillo durante este primer mes que funcionen los decretos.

Esto es lo que significa la declaratoria de emergencia económica. Foto: Adobe Stock

Entre los impuestos de los que se han hablado está el IVA del 19 % para licores, juegos de suerte y azar en línea, entre otros. Además de un impuesto del 1 % para extraer carbón.