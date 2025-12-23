En medio de la expectativa de incremento del salario mínimo, como ya se da por hecho, de manera unilateral, a través de un decreto del gobierno, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, habló del estado de liquidez que tiene la entidad.

Como se sabe, una vez que la Corte Constitucional decida sobre la demanda de nulidad de la reforma pensional, la entidad pública recibirá 17,5 millones de cotizantes adicionales, provenientes de los fondos privados de pensiones-AFP, y la mayoría de ellos devengan el salario mínimo.

De ahí que se hable del efecto que podría tener un incremento muy alejado de la inflación, porque se tendrán que pagar pensiones más altas. Al respecto, Dussán menciona que están tratando de dejara Colpensiones en el mejor estado posible, “la práctica que se utiliza en los gobiernos es que al finalizar los cuatro años dejan atrocidades”, criticó, y agregó que en este caso no sería así.

Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, y el equipo de vicepresidentes, hicieron el balance del año, y las proyecciones de 2026. Foto: Martha Morales Manchego / Semana

Por ejemplo, habló de la contratación que se hará desde Colpensiones en el próximo año, el último del gobierno. “Solo será hasta el primer semestre. De ahí en adelante la responsabilidad será de quien llegue a la presidencia de esta entidad”, confirmó Dussán.

Claro está, no dejó de mencionar que tienen la aspiración de continuidad de un proyecto político como el del actual gobierno.

Foto: GUILLERMO TORRES REINA

¿Qué tan preparados están para el reto financiero?

El funcionario aseguró que Colpensiones está preparado para cualquier incremento del salario mínimo que decrete el Gobierno de Gustavo Petro, que, en todo caso, sería de dos dígitos.

La Corte Constitucional tiene la última palabra en la reforma pensional, iniciativa bandera del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Foto: Corte Constitucional

Para ello, puso sobre el tapete los recursos que tendrán en 2026, que por el lado presupuestal serían de 35,7 billones de pesos y, si se le suma la plata que traen los trasladados serán unos 80 billones de pesos, en parte, por la ventana de oportunidades que dejó abierta la Corte, según la cual, los cotizantes que quieran pasarse a Colpensiones, desde los fondos privados, lo puedan hacer hasta el 30 de julio del año entrante. “No tenemos ninguna dificultad en materia presupuestal. Vamos a tener los recursos necesarios para las implicaciones que tendrá el incremento del salario mínimo”, precisó el directivo.

Dussán recordó que Colpensiones supera el 53 % de pensionados que devengan el salario mínimo y, aunque muchos analistas temen impactos sobre la bolsa pública por un incremento desmedido, para el directivo “es un beneficio para esos jubilados, con la decisión que tome el gobierno nacional en esa materia”.

Traslados Colpensiones Foto: Guillermo Torres

¿Cuántos traslados van?

Hasta el momento, en 2025 se han trasladado 120.000 personas desde los fondos privados de pensiones, y, además, recientemente se precisó que los afiliados de alto riesgo (bomberos, celadores, guardias) que estaban en las AFP tenían la obligación de ser pasados a la entidad pública que maneja el régimen de prima media. De lo contrario, los fondos estarían cometiendo una ilegalidad, “la ley lo prohíbe”, recordó Dussán.

Pensiones Foto: 123 Rf

Menos semanas de cotización de la mujer, ¿bueno o malo?

Otro de los hechos venideros que recordó el presidente de Colpensiones es que a partir de enero empieza la reducción de las semanas de cotización para las mujeres, lo que se hará de manera gradual y, de hecho, no depende de la decisión de la Corte con la demanda a la reforma pensional, pues justamente es el cumplimiento de una sentencia del Alto Tribunal.