Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, destapa las propuestas de incremento del salario mínimo 2026

Con el mensaje de que la intención del Ministerio de Trabajo es acercar a las partes, en este caso, los trabajadores y empleadores, Antonio Sanguino, titular de esa cartera, confirmó que ya se tienen las dos propuestas de cifra de incremento del salario mínimo para 2026.

Luego de haber escuchado los informes de las centrales obreras y representantes gremiales de los pensionados, que se reunieron en la mañana en la mesa tripartita de concertación, se puede afirmar que el debate será fuerte, debido a la distancia tan abismal que hay entre las cifras de los empleadores y la de los empleados. Al respecto, el ministro dijo que si se mira por el lado positivo, esa diferencia puede ser

Un 16 % versus el 7,21 %

Tal como lo había anticipado SEMANA, los trabajadores apuntan a un incremento del 16 %, con el argumento de que existe una recomendación de la OIT que así lo señalaría, pues el concepto de salario mínimo vital móvil es la nueva estrategia para la negociación.

Entre tanto, los empresarios destaparon su carta, la cual está basada en el estimativo de la inflación causada en 2025, indicador que hasta noviembre va en 5,30 %; más el dato de productividad que fue certificado por el Dane en 0,91 %, si se mira la llamada productividad de todos los factores. A ello, los empleadores del país le agregan casi un punto adicional, para que les de el 7,21 % que defenderán en la mesa tripartita.

En ambos casos el incremento aplicaría tanto para el ingreso salarial como en el auxilio de transporte.

Representantes de gremios económicos, como la SAC, en la mesa de concertación del salario mínimo 2026. | Foto: Ministerio de Trabajo / Cortesía

Mintrabajo buscará consenso

El ministro Sanguino se mostró cauto al hablar del tema, pero en todo caso, afirmó que consultará las cifras con el presidente Gustavo Petro. La búsqueda del Ministerio, como corresponde a su papel en la mesa tripartita, debe ser la de la mediación.

Pero el funcionario, en todo caso, habló de la intención del gobierno de ubicarse del lado de los trabajadores y promover incrementos que garanticen lo que llaman un trabajo decente.

De nuevo, el ministro sustentó que el papel de su cartera es abogar por 12 millones de colombianos que devengan hasta 1 salario mínimo, mensaje que ha sido controversial, toda vez que el alza solo beneficia a los trabajadores formales y el mercado laboral del país está caracterizado por una alta informalidad, sin contar que buena parte de los ocupados son cuenta propia, es decir, muchos generan sus ingresos en el rebusque.

Por el momento, está latente la posibilidad de que, ante la distancia tan abismal entre la propuesta de los empresarios y la de los trabajadores, no se logre un acuerdo y, por lo tanto, se tenga que llegar a lo que ha sucedido en años anteriores: que el alza sea establecida por decreto.

Para Sanguino hay buen ambiente

En su pronunciamiento, luego de concluida la reunión de la mesa tripartita de negociación del salario mínimo, cuyo próximo encuentro será el jueves 11 de diciembre, el ministro Sanguino manifestó que ve buen ambiente para llegar a un acuerdo. En ese sentido, resaltó el hecho de que los empresarios presentaran una propuesta por escrito, lo que a su juicio, es una buena señal.