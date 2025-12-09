Mucho más allá de la cifra que causaba preocupación. Los sindicatos que están sentados en la mesa de concertación para definir el alza del salario mínimo se irían por un incremento del 16 % para el arranque de la puja, teniendo en cuenta que este martes 9 de diciembre, las tres partes que están en el encuentro destaparán cada una las cifras.

Una de las fuentes que se encuentran en la reunión dijo a SEMANA que plantearán esa cifra, atendiendo no solo las variables que entran a jugar cuando se construye la propuesta de incremento, sino también buscando emparejar las cargas para los trabajadores. Esto, bajo el entendido de que existe un rezago frente a lo que debieron subir los salarios en años anteriores.

Si bien se esperaba que los trabajadores, a través de los sindicatos, se fueran por una cifra superior a la que da al sumar la inflación y la productividad, el número está más allá, inclusive, de lo que hasta ahora habían mencionado funcionarios del gobierno, como Armando Benedetti, que habló de un 11 %.

Salario mínimo 2026. Negociación del alza. | Foto: Ministerio de Trabajo / Cortesía

Con la apuesta destapada se alejaría más la posibilidad de una concertación, pues los empresarios han sustentado que el ajuste tendría que ser cercano al 7 u 8 %.

Es más, con una cifra como la planteada por los trabajadores ya muchos analistas auguran que no habría margen para una negociación, y, en consecuencia, el camino tendría que ser la expedición del alza por decreto.

El porcentaje de las centrales de trabajadores y pensionados daría espacio para que el gobierno pueda llegar a establecer alrededor de un 12 %, atendiendo la petición de la CUT-Central Unitaria de Trabajadores, que invitó al presidente Gustavo Petro a aprovechar la oportunidad que consideran “histórica”, para hacer un alza de doble dígito, toda vez que sería el último año de gobierno del mandatario.

Salario mínimo 2026 | Foto: SEMANA

Hasta el momento, el debate alrededor del incremento en el salario mínimo ha sido álgido. Incluso, ha motivado cruce de mensajes entre el presidente Petro y el gerente del Banco de la República, pues el equipo que conduce la política monetaria, para contener la inflación, en su mayoría, argumenta que el aumento del mínimo ha sido uno de los motivos por los cuales, el índice de precios al consumidor-IPC no ha bajado lo suficiente para que la junta del Emisor opte por bajar más rápido las tasas de interés de referencia, lo que al final del camino, pone un freno de mano al crecimiento de la economía.

¿A cuánto llegaría?

Si al actual salario mínimo, sin contar con el auxilio de transporte, se le aplica un incremento del 16 %, la suma daría 1.651.266 pesos. Entre tanto, si el porcentaje se aplica a la cifra total, es decir, salario más el subsidio de transporte, implicaría que el ingreso mínimo para un trabajador formal en 2026, quedaría en 1.883.260 pesos.