Suscribirse

Política

Incómodo episodio entre Gustavo Petro y una médica que subió a la tarima agitó las redes: el video se volvió viral

El momento no pasó desapercibido y se registró en pleno evento público del Gobierno.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
9 de diciembre de 2025, 2:21 p. m.
Gustavo Petro y una médica general
Gustavo Petro y una médica general. | Foto: Pantallazos de la transmisión en vivo de la Presidencia de un evento público del 5 de diciembre de 2025.

Se siguen conociendo detalles de uno de los más recientes eventos regionales del Gobierno nacional, el cual estuvo cargado de varios impactantes momentos.

Uno de ellos fue cuando una mujer tomó la decisión de interrumpir el discurso que Gustavo Petro estaba dando desde el departamento del Huila; evento que se llevó a cabo en horas de la noche del pasado 5 de diciembre.

Contexto: La estela sangrienta de la Paz Total de Gustavo Petro: 40.000 asesinatos en su gobierno, más que en las eras de Duque y Santos

La mujer rompió el protocolo y puso de presente una dramática situación por la que están atravesando las plazas de mercado del país.

“Hay que apoyar las plazas, deben ser públicas, apoyadas con todo tipo de proyectos, la mayoría somos cabeza de familia”, dijo la mujer.

Y recalcó: “Le pedimos con todo respeto apoyar las plazas de mercado con todos los recursos, ya que son las economías populares de los municipios (…), entonces apoyarlas, sobre todo de San Agustín”.

Sin embargo, Petro —una vez que la escuchó— no resolvió la petición y siguió hablando de otro tema.

Otro de los momentos que marcó ese evento fue cuando el presidente tomó la decisión de subir a la tarima a una médica general.

La funcionaria del sistema de salud, para sorpresa del mandatario colombiano, retrató al detalle la profunda crisis que vive ese sector, con la falta de medicamentos y citas con especialistas.

Gustavo Petro y una médica general en evento público de su Gobierno
Gustavo Petro y una médica general en evento público de su gobierno. | Foto: Pantallazo tomado de la transmisión de la Presidencia del 5 de diciembre de 2025

“Represento al gremio, al personal de salud, quienes en estos momentos tenemos unos contratos de prestación de servicio que la mayoría de médicos, jefes, enfermeras, algunos [son] más privilegiados que otros. ¿Por qué? Por todos los, digamos así, contactos políticos, entonces hay unos a quienes contratan”, expresó la médica.

Y detalló el drama por el que está atravesando el sistema de salud: “Hay recorte de presupuesto gracias a toda la problemática que hay con las EPS. Adicional, nuestros pacientes tienen que esperar muchas veces en las veredas en donde están, sinceramente no da abasto”.

“En muchas ocasiones hacen esperar a un abuelo campesino, a un personal campesino, desde las 4 de la mañana para decirle tipo 2 a 4 de la tarde que el medicamento no está porque está desabastecido. A los médicos nos hacen modificar fórmulas diciendo que ese medicamento ya no está dentro del plan”, recalcó.

Contexto: Trump volvió a referirse a un posible ataque en Colombia contra carteles de la droga y su respuesta se hizo viral

Finalmente, dijo la médica general en pleno evento del Gobierno: “Pero resulta que en muchas ocasiones las cosas, o se las guardan, o no hay o están desabastecidas, y los que sufren son nuestros pacientes. Principalmente, señor presidente, los que están en zona rural, también en zona urbana, como le digo, como nosotros estamos; en estos momentos, por ejemplo, ya no hay consultas para especialidades, ya los medicamentos no se los están entregando, sino que les dicen que en enero, febrero, señor presidente”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Su cédula digital dejará de funcionar? Registraduría aclara cuándo vence y cómo renovarla

2. Alcalde Fico Gutiérrez denuncia toma violenta de universidad Politécnico Jaime Isaza: “Encapuchados prendieron fuego”

3. Revelan cómo será la nueva Galería Alameda en Cali: obras, fechas y cambios que impactarán a miles de comerciantes

4. Así estará el clima en Colombia hoy martes, 9 de diciembre: atentos en Bogotá

5. La heredera fantasma: la mujer que engañó a bancos por casi USD 30 millones y hoy es buscada por el FBI

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroVideo viralMédica

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.