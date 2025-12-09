Incómodo episodio entre Gustavo Petro y una médica que subió a la tarima agitó las redes: el video se volvió viral

Se siguen conociendo detalles de uno de los más recientes eventos regionales del Gobierno nacional, el cual estuvo cargado de varios impactantes momentos.

Uno de ellos fue cuando una mujer tomó la decisión de interrumpir el discurso que Gustavo Petro estaba dando desde el departamento del Huila; evento que se llevó a cabo en horas de la noche del pasado 5 de diciembre.

La mujer rompió el protocolo y puso de presente una dramática situación por la que están atravesando las plazas de mercado del país.

“Hay que apoyar las plazas, deben ser públicas, apoyadas con todo tipo de proyectos, la mayoría somos cabeza de familia”, dijo la mujer.

Y recalcó: “Le pedimos con todo respeto apoyar las plazas de mercado con todos los recursos, ya que son las economías populares de los municipios (…), entonces apoyarlas, sobre todo de San Agustín”.

Una mujer rompió el protocolo de un evento del Gobierno e interrumpió el discurso del presidente Gustavo Petro en el Huila: “Le pedimos con todo respeto”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/FoyJx59jNt — Revista Semana (@RevistaSemana) December 6, 2025

Sin embargo, Petro —una vez que la escuchó— no resolvió la petición y siguió hablando de otro tema.

Otro de los momentos que marcó ese evento fue cuando el presidente tomó la decisión de subir a la tarima a una médica general.

La funcionaria del sistema de salud, para sorpresa del mandatario colombiano, retrató al detalle la profunda crisis que vive ese sector, con la falta de medicamentos y citas con especialistas.

Gustavo Petro y una médica general en evento público de su gobierno. | Foto: Pantallazo tomado de la transmisión de la Presidencia del 5 de diciembre de 2025

“Represento al gremio, al personal de salud, quienes en estos momentos tenemos unos contratos de prestación de servicio que la mayoría de médicos, jefes, enfermeras, algunos [son] más privilegiados que otros. ¿Por qué? Por todos los, digamos así, contactos políticos, entonces hay unos a quienes contratan”, expresó la médica.

Y detalló el drama por el que está atravesando el sistema de salud: “Hay recorte de presupuesto gracias a toda la problemática que hay con las EPS. Adicional, nuestros pacientes tienen que esperar muchas veces en las veredas en donde están, sinceramente no da abasto”.

Frente a Gustavo Petro, una médico le habló al país con la verdad, el sistema de salud está colapsado por culpa de este gobierno.



Mi propuesta es clara, que el Estado salde las deudas acumuladas y que retomemos el modelo mixto que sí funcionaba.#ColombiaEsMásQuePetro pic.twitter.com/H5Zh7NbZqB — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) December 8, 2025

“En muchas ocasiones hacen esperar a un abuelo campesino, a un personal campesino, desde las 4 de la mañana para decirle tipo 2 a 4 de la tarde que el medicamento no está porque está desabastecido. A los médicos nos hacen modificar fórmulas diciendo que ese medicamento ya no está dentro del plan”, recalcó.