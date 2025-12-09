Trump volvió a referirse a un posible ataque en Colombia contra carteles de la droga y su respuesta se hizo viral

En medio de la escalada de tensiones por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, el presidente de los Estados Unidos contó, en medio de una entrevista, las posibilidades de que las operaciones tengan lugar en territorio colombiano y mexicano.

En una entrevista otorgada a Dasha Burns, para el programa The Conversation, del medio de comunicación Político, el mandatario estadounidense se quejó por la situación de drogas que vive Suramérica y mencionó a Colombia después de hablar de Nicolás Maduro.

Mientras salía en defensa de los ataques a las embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, alegando que al hacerlo estaba salvando miles de vidas en su país, Trump fue preguntado por la periodista si haría algo similar con Colombia y México que son “más responsables” por el tráfico de fentanilo, el mandatario respondió: “Sí lo haría, seguro lo haría”.

🇺🇸🇲🇽🇨🇴 | AHORA: Trump no descarta operaciones en México y Colombia tras ataques en el Caribe: "Sí, lo haría, claro que lo haría".

El presidente de los Estados Unidos aseguró que el tráfico de droga llega a su país en “bolsas” y Venezuela, en específico envía decenas y decenas de “malas personas” a Estados Unidos, entre ellos líderes de carteles como el Tren de Aragua.

“Todas sus prisiones han sido vaciadas dentro de los Estados Unidos de América, asesinos”, dijo Trump, asegurando que el exmandatario estadounidense, Joe Biden, no había hecho nada para expulsarlos del país, algo que él estaba haciendo ahora bajo su mandato.

Trump defendió los ataques a embarcaciones narco que se han realizado en costas colombianas y venezolanas, asegurando que se ha reducido el tráfico de estupefacientes hasta en un 92% desde septiembre, cuando comenzó el despliegue militar en esta zona.

“Los golpearemos por tierra muy pronto” dijo el mandatario al asegurar que si bien no sabía de donde salía el 8% restante y como lograba llegar a Estados Unidos, su administración empezaría una nueva fase de ataque contra estas organizaciones en un futuro cercano.

Durante la entrevista, la periodista aseguró que la mayoría del fentanilo que entra a los Estados Unidos, según la DEA, proviene de países como México usando químicos de China, contrario a la información sobre producción de droga que tendría Trump sobre Venezuela.

Ante este respecto, el presidente estadounidense dijo que Venezuela también producía drogas y que puede notarse con botes “llenos de bolsas de drogas” que se pueden ver en los videos de las embarcaciones atacadas en el Caribe.

El pasado 7 de diciembre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió abrir una investigación sobre el hallazgo de dos cuerpos en la orilla del mar en un pueblo en la frontera con Venezuela y sugirió que su muerte pudo deberse a un bombardeo estadounidense en el Caribe.

Han aparecido estos cuerpos flotando en el mar de la Guajira, le pido a medicina legal establecer identidades y coordinar con la fiscalía de Venezuela. Pueden ser muertos por bombardeo en el mar