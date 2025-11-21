En medio de una conversación con el reconocido periodista Brian Kilmeade, de Fox News Radio, Trump volvió a criticar al gobierno colombiano en referencia a la situación de las drogas en el país.

“Colombia tiene una situación terrible con las drogas, tienen plantas de cocaína donde hacen coca, lo de Colombia es horrible y vamos a encargarnos de eso”, dijo Trump.

El mandatario estadounidense aseguró que las drogas se encuentran en México y Colombia, pero que específicamente la situación en el país liderado por el presidente Gustavo Petro, es complicada.

Donald Trump ha asegurado en varias ocasiones que Mamdani es un riesgo para EE. UU. | Foto: GETTY IMAGES

“Nos hemos encargado de todo eso, nos hemos encargado de cosas que nadie más ni siquiera ha pensado”, aseguró el presidente Trump y agregó: “Cuando ves la muerte y la destrucción, y lo que le pasó a una familia, con niños que entran en las drogas, todo es posible. Las cifras son increíbles”, refiriéndose a la situación de las drogas.

El mandatario también dijo que “sería más fácil”, no enfrentar esta problemática pero no es así en realidad porque esto “está destruyendo a gran parte” de Estados Unidos.

Trump aseguró que su país perdió hasta 200.000 personas el año pasado gracias al consumo masivo de drogas y que es una situación de “muerte”.

Gustavo Petro enfrenta una problemática de producción de droga en el país. | Foto: Presidencia / SEMANA

En ese contexto, Trump aseguró que Venezuela también hace parte de ese problema y que el país liderado por el régimen de Maduro hizo algo que nadie había hecho.

“Vaciaron sus prisiones en nuestro país, Tren de Aragua, la pandilla, sus prisiones fueron vaciadas dentro de los Estados Unidos, ya los estamos enviando de regreso, pero no se van a salir con la suya”, dijo Trump.

Por otro lado Trump dijo que pronto hablará con Maduro y que tiene “algo muy específico que decirle”, sin comentar detalles sobre los posibles diálogos con el régimen venezolano.

Donald Trump Nicolás Maduro | Foto: AP / Adobe Stock

El presidente Donald Trump señaló el lunes pasado que autorizaría un ataque estadounidense en suelo mexicano contra cárteles de drogas si fuera necesario, y dijo además que “en algún momento” hablará con Nicolás Maduro.

Preguntado sobre si aprobaría una operación antidrogas estadounidense en México, el republicano respondió: “¿Lanzaría ataques en México para detener (el tráfico de) drogas? Está bien para mí. Lo que sea necesario para detener las drogas”.

“No dije que lo haré, pero estaría orgulloso de hacerlo. Porque vamos a salvar millones de vidas al hacerlo”, remarcó.

El despliegue militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico incluye un grupo compuesto por un portaaviones, buques de guerra y varios aviones.

Donald Trump ha ordenado el ataque a varias embarcaciones narco en las últimas semanas. | Foto: GETTY y X/@SecWar