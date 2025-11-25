Donald Trump destapó la fórmula para conseguir la paz y Gustavo Petro le respondió: este fue el inesperado mensaje

No pasó desapercibido para el presidente de la República, Gustavo Petro, un mensaje de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, con quien viene teniendo una fuerte confrontación.

En la publicación que compartió una de las embajadas de Estados Unidos, se cita una frase de Trump en la que menciona el secreto para lograr la paz.

“Dondequiera que vamos, Estados Unidos está construyendo la paz, y es una paz que se logra mediante la fuerza”, expresa el post.

Luego, el mandatario colombiano reaccionó a ese mensaje, a través de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, en la cual se mostró abiertamente contrario a la fórmula de Trump para lograr la paz: “No creo que la paz se logra con fuerza, así se logra una paz chiquita que se vuelve guerra después. Colombia es un ejemplo de eso”.

“La paz grande solo sale del acuerdo verdadero, sin presiones, de la interlocución verdadera y el diálogo”, recalcó el jefe de Estado.

El post de Petro generó una fuerte interacción en las redes sociales, especialmente en la plataforma X.

“A veces, si toca por la fuerza, usted mismo mandó a bombardear a un grupo de disidencias para salvar a unos integrantes del Ejército. Cuando no hay cooperación para la paz, esta se impone por la fuerza”, dijo uno de los usuarios.

Otro internauta le pasó una factura a Gustavo Petro: “Colombia es un ejemplo de qué solo a través de la fuerza y la imposición de la ley, hemos logrado vivir con orden y seguridad durante varios años”.

Colombia es un ejemplo de qué sólo a través de la fuerza y la imposición de la ley, hemos logrado vivir una con orden y seguridad durante varios años.



“Es también la muestra de que cuando el Gobierno se sienta a negociar con criminales, son los civiles y los uniformados los únicos perjudicados. Eso es lo que está pasando en su Gobierno, hemos perdido control territorial y la violencia crece todos los días”, puntualizó.

Y también le recodaron al jefe de Estado lo siguiente: “Presidente Petro, las leyes, los jueces y la fuerza pública son para garantizar paz democrática, ni primeras líneas, ni diálogo con delincuentes garantizan paz”.

Finalmente, ese revuelo que desató el presidente Petro en respuesta a un mensaje de Donald Trump, se dio en medio del huracán que vive su Gobierno por una supuesta infiltración de las disidencias de las Farc en varias entidades del Estado.