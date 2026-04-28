Ángela, hermana del ministro Armando Benedetti, apoyó a Petro y ahora es una acérrima defensora de Paloma Valencia

La posición política de Ángela Benedetti, hermana del ministro del Interior del Gobierno Petro, Armando Benedetti, no ha pasado desapercibida para la opinión pública en medio de la contienda electoral por la Presidencia. Ella apoyó la campaña del Pacto Histórico en 2022 y hoy alza las banderas a favor de Paloma Valencia, la aspirante del Centro Democrático.

En marzo de 2022, en vísperas de la primera vuelta, Benedetti manifestó en X: “Gustavo Petro se ve tranquilo en este debate. ¿Cómo no? El nivel de Petro es mucho más alto que el de sus contrincantes de debate”.

En octubre del mismo año, en los primeros meses de mandato de Petro, ella dijo: “Nadie que votó por Gustavo Petro está arrepentido. Al revés, en pocos días ha dado importantes pasos al cambio que prometió en campaña. Y seguro así seguirá con los cambios hacia un país con justicia social, garante de los derechos humanos. Tusa me da lo pandita que es hoy la oposición”.

En noviembre, Benedetti siguió defendiendo al mandatario: “No le quedará grande ningún reto, menos si de economía se trata, a pesar de la coyuntura internal (sic). Estamos frente a un doctor en economía”.

Tiempo después, ella se distanció de Petro y alertó que él y la primera dama, Verónica Alcocer, la usaron y los calificó como malas personas. En entrevista con SEMANA, ella confesó: “Perdí total contacto con la campaña, nunca más volví a hablar con ellos. La última vez que vi al presidente y a la primera dama fue el 7 de agosto de 2022. En varias oportunidades traté de dialogar con ellos y, lógicamente, no fue posible”.

En esta contienda electoral, ella se enfiló en la campaña de Paloma Valencia y usa su cuenta de X para defender a la aspirante del Centro Democrático.

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Sobre los estudios electorales que se han conocido en los últimos días, ella interpretó: “Es terrible la manipulación que pretenden hacer con las encuestas. Nos quieren, desde el principio de la campaña, hacer creer que Abelardo está fuerte, pero no, es puro humo. Por favor, lean bien las encuestas, quién las hace, por qué y con qué rigurosidad. No nos dejemos engañar. Paloma, presidenta”.

Frente a la más reciente portada de SEMANA, sobre las alianzas de Valencia, Benedetti reaccionó: “Sí, Paloma Valencia tiene alianzas. Con conservadores, liberales, partidos tradicionales y demócratas de todos los sectores. ¿Acaso lo que queremos no son consensos? Indispensable para gobernar. Hace cuatro años, que de lo único que nos enteramos, es de discursos de odio, escándalos, fuego amigo y ausencia del capitán del barco”.

Finalmente, con la coyuntura de Angie Rodríguez y sus revelaciones sobre la guerra interna en el círculo cercano de Gustavo Petro, y una polémica sobre Abelardo de la Espriella, ella comentó: “Ayer, entre las declaraciones de Angie y la sexta foto del Tigre, Paloma es un bálsamo para la política colombiana. Paloma es transparencia y tranquilidad”.