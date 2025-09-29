“Yo puse mi grano de arena. Qué horror. Mil veces perdón. Qué vergüenza”: le dicen al presidente Petro

Mientras el presidente Gustavo Petro dice que no le interesa que Estados Unidos le haya revocado la visa, luego de que en una calle de Nueva York instara a los militares de ese país a desobedecer al mandatario Donald Trump, en Colombia las críticas contra el jefe de Estado colombiano no paran.

Mientras desde algunos sectores políticos lo llaman “irresponsable”, hay también quienes consideran que, en últimas, todo se trata de una estrategia política del jefe de Estado, de cara a las elecciones de 2026.

Entre quienes salieron a criticar al presidente Petro por su protesta propalestina en Nueva York el pasado viernes, está Ángela Benedetti, exembajadora de Colombia en Panamá, quien además es hermana del ministro del Interior, Armando Benedetti.

Benedetti se pronunció a través de su cuenta en la red social X, donde se mostró arrepentida porque, en su momento, apoyó al presidente Petro.

Por lo tanto, la hermana del ministro del Interior dijo que hoy en día sentía vergüenza por el rol que viene desempeñando el jefe de Estado colombiano.

“Este es el presidente de nuestro país. ¡Cómo caímos tan bajo! Y claro, yo puse mi grano de arena. Qué horror!!! Mil veces perdón! ¡Qué vergüenza!“, dijo puntualmente en su cuenta en X, junto a un video en el que aparece el presidente Petro en su protesta en Nueva York.

Este 👇🏻 es el Presidente de nuestro país. Como caímos tan bajo ! Y claro, yo puse mi grano de arena. Qué horror !!! Mil veces perdón ! Qué vergüenza. pic.twitter.com/O6KKhiAfV4 — Angela Benedetti (@AngelaBenedet) September 28, 2025

Es de destacar que este domingo 28 de septiembre, el presidente Petro volvió a mencionar al Ejército de los Estados Unidos. Algo que para algunos sigue siendo una provocación al gobierno Trump.