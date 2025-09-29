Suscribirse

NACIÓN

“Yo puse mi grano de arena. Qué horror. Mil veces perdón. Qué vergüenza”: le dicen al presidente Petro

Al presidente Gustavo Petro, Estados Unidos le revocó su visa el pasado viernes.

Redacción Nación
29 de septiembre de 2025, 1:51 p. m.
Presidente Gustavo Petro en la manifestación en Nueva York en contra de Benjamin Netanyahu
El presidente Gustavo Petro en la protesta propalestina en Nueva York, el pasado viernes. | Foto: Presidencia

Mientras el presidente Gustavo Petro dice que no le interesa que Estados Unidos le haya revocado la visa, luego de que en una calle de Nueva York instara a los militares de ese país a desobedecer al mandatario Donald Trump, en Colombia las críticas contra el jefe de Estado colombiano no paran.

Mientras desde algunos sectores políticos lo llaman “irresponsable”, hay también quienes consideran que, en últimas, todo se trata de una estrategia política del jefe de Estado, de cara a las elecciones de 2026.

Entre quienes salieron a criticar al presidente Petro por su protesta propalestina en Nueva York el pasado viernes, está Ángela Benedetti, exembajadora de Colombia en Panamá, quien además es hermana del ministro del Interior, Armando Benedetti.

Contexto: Andrea Petro, hija del presidente, tomó decisión tras conocerse la revocatoria de visa estadounidense de su papá

Benedetti se pronunció a través de su cuenta en la red social X, donde se mostró arrepentida porque, en su momento, apoyó al presidente Petro.

Por lo tanto, la hermana del ministro del Interior dijo que hoy en día sentía vergüenza por el rol que viene desempeñando el jefe de Estado colombiano.

“Este es el presidente de nuestro país. ¡Cómo caímos tan bajo! Y claro, yo puse mi grano de arena. Qué horror!!! Mil veces perdón! ¡Qué vergüenza!“, dijo puntualmente en su cuenta en X, junto a un video en el que aparece el presidente Petro en su protesta en Nueva York.

Es de destacar que este domingo 28 de septiembre, el presidente Petro volvió a mencionar al Ejército de los Estados Unidos. Algo que para algunos sigue siendo una provocación al gobierno Trump.

Contexto: “A Petro se le salió su instinto de guerrillero en el lugar equivocado”: le dicen al presidente luego que le retiraran la visa de EE. UU.

“El ejército norteamericano, en los años cuarenta del siglo XX, era un ejército Antifa; ahora intentan convertirlo en su contrario. El antifacismo no es terrorismo, es la respuesta correcta de la humanidad cuando viene la barbarie contra la vida y la misma humanidad. Claro que es legítimo pedirles a gobiernos y ejércitos que defiendan la democracia. Llegó la hora de la efectividad. Si el ejército de los EE. UU. no es capaz de apoyar las decisiones de la justicia internacional, entonces le corresponde a la ONU configurar un ejército capaz de liberar a Palestina”, manifestó el presidente Petro en X, este domingo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Egan Bernal dio la cara tras dura derrota en el Mundial de Ciclismo: dijo por qué se retiró

2. Signos del zodiaco que tendrán mayor probabilidad de ganar loterías durante el mes de octubre, según la astrología

3. Las dilaciones del Ministerio del Deporte para nombrar a Óscar Figueroa como secretario general

4. Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres mujeres que fueron torturadas y asesinadas en el caso que estremece Argentina

5. Feria Internacional del Libro de Barranquilla, el evento que le rendirá tributo al escritor Orlando Fals: le contamos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Ángela BenedettiGustavo Petro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.