Andrea Petro, hija del presidente, tomó decisión tras conocerse la revocatoria de visa estadounidense de su papá

El pasado viernes 26 de septiembre, el gobierno de los Estados Unidos decidió revocarle la visa al presidente Gustavo Petro, luego de que el mandatario colombiano, en medio de una protesta propalestina en New York, instara a los militares de ese país a que desobedezcan a Donald Trump.

“Hoy, el presidente colombiano @petrogustavo se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia. Le revocaremos la visa a Petro por sus acciones imprudentes e incendiarias“, informó el Departamento de Estado durante la noche del viernes.

Tras la decisión de los Estados Unidos, el presidente Petro dijo a través de su cuenta en X que no le importaba que le revocaran su visa. Como era de esperarse en el país se desató una tormenta política, dado que hay quienes consideran que el jefe de Estado actuó irresponsablemente.

En medio de las críticas al presidente Petro, quien reaccionó al respecto fue su hija Andrea Petro. La joven tomó la decisión de cambiar la imagen de perfil de su cuenta en la red social X, por una en la que aparece la bandera de Palestina.

Imagen de perfil de la cuenta en X de Andrea Petro. | Foto: Cuenta en X: @andreapetro91

Anteriormente, en la imagen de perfil de su cuenta en X, aparecía ella [Andrea Petro] luciendo un vestido.

Tras la decisión de Andrea Petro, algunos de sus seguidores le comentaron en X: “Y la vamos a defender hasta con nuestra vida; Te falta la de Colombia; Nadie está por encima de la Ley ni nadie se libra con la impunidad; el cínico mitómano de oficio es un lamentable defecto social e histórico que es urgente y necesario corregir. Aún estamos a tiempo!!!“.

Es de recordar que, el presidente Gustavo Petro, en medio de su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas calificó de “genocidio” lo que está pasando en Gaza, y, a su vez, recalcó la pasividad de la ONU.

“Una y otra vez, este recinto es testigo mudo y cómplice de un genocidio (…) Es genocidio y hay que gritarlo”, dijo el presidente Petro.