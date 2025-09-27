Nación
Cancillería se pronuncia por retiro de la visa a Gustavo Petro: “Negar o revocar una visa atenta contra el espíritu de la Carta de 1945″
La entidad se pronunció por medio de un comunicado de prensa.
La Cancillería de Colombia se pronunció sobre la polémica generada por el retiro de la visa al mandatario Gustavo Petro en la noche del viernes 26 de septiembre.
“En consecuencia, negar o revocar una visa —como arma diplomática— atenta contra el espíritu de la Carta de 1945, que promueve una participación in situ con la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión sin consideración de fronteras”, destacó la entidad.
La Cancillería de Colombia no se refirió en ningún momento a las razones expuestas por Estados Unidos para el retiro de la visa al presidente Gustavo Petro.
Por otra parte, se destacó que Colombia continuará participando activamente en los escenarios multilaterales, en particular en las Naciones Unidas, reafirmando que el Acuerdo de Sede de 1947 obliga a Estados Unidos a garantizar la entrada de las delegaciones estatales a dichas instancias.
Además, la entidad reiteró que denunciar hechos que afecten a la población palestina no debe ser interpretado como un acto contrario al derecho.
“Colombia reitera que alzar la voz para denunciar hechos que afectan a la población palestina no puede ser interpretado como un acto contrario al derecho, sino como una obligación moral y política frente a posibles violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos de esa población”, señala la entidad.
Noticia en Desarrollo....