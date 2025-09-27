Suscribirse

Lina María Garrido no se guardó nada contra Petro luego de que le quitaran la visa estadounidense: “Gran líder mundial de los payasos”

La representante a la Cámara es una férrea opositora del Gobierno Petro.

Redacción Nación
27 de septiembre de 2025, 1:40 p. m.
Lina María Garrido y Gustavo Petro
La representante Lina María Garrido y el presidente Gustavo Petro. | Foto: Montaje El País: Semana/ Presidencia

Tormenta política en Colombia, luego de que el gobierno de Estados Unidos decidiera revocarle la visa al presidente Gustavo Petro, después de que este, con megáfono en mano en una calle de New York, instara a los militares de ese país a desobedecer a Donald Trump.

Contexto: “A Petro se le salió su instinto de guerrillero en el lugar equivocado”: le dicen al presidente luego que le retiraran la visa de EE. UU.

Tras lo anterior, el Departamento de Estado anunció esta noche de viernes 26 de septiembre, a través de X, que el presidente Petro: “Se manifestó en las calles de Nueva York e hizo un llamado a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes y a incitar a la violencia. Revocaremos la visa (...) debido a sus actos imprudentes e incendiarios”.

Ahora, esta mañana de sábado 27 de septiembre, la representante a la Cámara Lina María Garrido no se guardó nada. La congresista de Cambio Radical llamó “atrevido” al jefe de Estado y hasta dijo que es el “gran líder mundial de los payasos”.

Presidente Gustavo Petro en la manifestación en Nueva York en contra de Benjamin Netanyahu
Presidente Gustavo Petro en la manifestación en Nueva York en contra de Benjamin Netanyahu | Foto: Presidencia

“¿Ustedes se imaginan la chillada que se hubiese pegado @petrogustavo si @realDonaldTrump hubiera sido el que diera la orden al ejército colombiano de no obedecer a su presidente?… hubiese sido terrible la indignación del “Gran líder mundial de los payasos”. Pues hoy que le revoca la visa por atrevido, sale “Petro Arcadio segundo” a decir que esta decisión “rompe las normas de inmunidad”… Y nos convierte nuevamente en burla mundial… ¡Definitivamente, lo que está consumiendo Petro debe ser muy fuerte!”, dijo puntualmente Garrido a través de su cuenta en la red social X.

La publicación de Lina María Garrido.
La publicación de Lina María Garrido. | Foto: Cuenta en X: @linamariagarri1

Vale recordar que, una vez el presidente Petro se enteró de la decisión del gobierno de los Estados Unidos, dijo que no le importaba que le hubieran quitado la visa.

“Llego a Bogotá. Ya no tengo visa para viajar a EE. UU. No me importa. No necesito Visa, sino ESTA, porque no solo soy ciudadano colombiano, sino ciudadano europeo, y en realidad me considero una persona libre en el mundo. La humanidad debe ser libre en todo el mundo. Tenemos el derecho humano de vivir en el planeta. Soy libre y todo ser humano debe ser libre en la tierra”, dijo el presidente en X, durante la madrugada de este sábado.

Contexto: “Tiene razón Estados Unidos en quitarle la visa a Petro. Está como Samper”: La fuerte reacción de Vicky Dávila

El jefe de Estado también indicó en otro mensaje que, en últimas, para ir a un evento a Ibagué, Tolima, no necesitaba visa de los Estados Unidos.

“Para ir a Ibagué, a la gran concentración tolimense por la democracia no necesito visa. Separar a EE. UU. de Colombia es lo que necesitan las mafias. Lo que hace el gobierno de EE. UU. conmigo, rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas y su Asamblea General”, resaltó en X en jefe de Estado.

Y concluyó: “Hay total inmunidad para los presidentes que asisten a la Asamblea y el gobierno de EE. UU. no puede condicionar la opinión de los EE. UU.El que no se haya permitido la entrada a la Autoridad Palestina y el que se me quite la visa por pedirle al ejército de EE. UU. y de Israel que no apoyen un genocidio, que es un crimen contra la humanidad toda, demuestran que el gobierno de EE. UU. ya no cumple con el derecho internacional. La sede de Naciones Unidas no puede continuar en Nueva York”.

