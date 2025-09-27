CONFIDENCIALES
Petro, tras los pasos de Samper: es el segundo presidente en quedarse sin visa para ingresar a Estados Unidos
Gustavo Petro terminará su mandato sin permiso para ingresar a la tierra del Tío Sam y con Colombia descertificada.
Gustavo Petro se convirtió en el segundo presidente en la historia reciente de Colombia que se quedó sin visa para ingresar a Estados Unidos porque la Casa Blanca la suspendió. El primero fue Ernesto Samper en 1996, quien, 29 años después, no puede pisar territorio estadounidense, tras el escándalo del proceso 8.000 (ingreso de dineros del narcotráfico a su campaña presidencial).
Petro recibió la noticia en medio de su gira diplomática y, a juicio de varios expertos, Estados Unidos, posiblemente, tomaría la misma decisión contra los funcionarios que lo acompañaron, entre ellos la directora del Dapre, Angie Rodríguez; la canciller, Yolanda Villavicencio, y la ministra de Ambiente, Irene Vélez.
Tras lo ocurrido, las relaciones entre la Casa Blanca y el Palacio de Nariño quedan rotas, al menos en los 11 meses que le faltan de Gobierno. Petro terminará su mandato sin permiso para ingresar a la tierra del Tío Sam y con Colombia descertificada. A propósito de Samper, ni siquiera pudo asistir al grado de su hijo Miguel de una maestría en Harvard en junio de 2024.