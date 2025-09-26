Atención: Estados Unidos revoca la visa del presidente Gustavo Petro

A través de un mensaje en X, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió este viernes, 26 de septiembre, un anuncio en el que asegura que revocó la visa del mandatario colombiano.

“Hoy temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias”, dice el texto.

La medida tiene lugar después de que el mandatario colombiano participara en un evento en las calles de Nueva York en el que pedía la liberación de Palestina e incitaba a los militares norteamericanos a desobedecer las órdenes del presidente Donald Trump.

“Desde aquí, desde Nueva York, pido a todos los soldados del Ejército estadounidense que no apunten con sus armas a la humanidad. Desobedezcan las órdenes de Trump. Obedezcan las órdenes de la humanidad”, aseguró Petro.

El jefe de Estado lanzó las declaraciones mientras participaba en una manifestación proPalestina que recorrió las calles de Nueva York a la que también se ha unido el cofundador de Pink Floyd, Roger Waters, y en la que el mandatario colombiano ha realizado varias declaraciones ante las personas congregadas.

El presidente de Colombia había asegurado también que abrirá una convocatoria para voluntarios colombianos que quieran enlistarse para “luchar por la liberación” de Gaza y aseguró que él mismo está dispuesto a combatir.

Petro es uno de los más fuertes críticos de la ofensiva del Ejército israelí en ese territorio y califica de “genocida” al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

En una visita a Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU propuso una unión en armas de diferentes “civilizaciones” para defender a Gaza.

“Es el momento de la acción”, hablaré en Colombia para abrir la lista de voluntarios colombianos y colombianas que quieran ir a luchar por la liberación de Palestina”, dijo en un evento de Naciones Unidas.

“Y si le toca al presidente de la República de Colombia ir a ese combate no me asusta, ya he estado en otros, pues voy”, añadió vistiendo un pañuelo típico palestino.

Por otro lado, Petro mantuvo una reunión con el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, que se centró en la situación del país latinoamericano en su lucha contra las drogas y la ofensiva israelí sobre Gaza.

El pasado 16 de septiembre, Estados Unidos eliminó a Colombia de la lista de países que luchan contra las drogas, asegurando que “el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado récords históricos bajo la presidencia de Gustavo Petro”, e incluyó al país, junto a otros como Venezuela, Afganistán, Ecuador o China, como “importantes países de tránsito o de producción de drogas ilícitas”.