Suscribirse

Política

“Desobedezcan la orden de Trump”: Petro envió mensaje al ejército de EE. UU. en la manifestación contra Netanyahu

El mandatario colombiano se unió a las protestas que se registraron en Nueva York, en contra del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Redacción Semana
26 de septiembre de 2025, 8:40 p. m.
Presidente Gustavo Petro en la manifestación en Nueva York en contra de Benjamin Netanyahu
Gustavo Petro en la manifestación en Nueva York en contra de Benjamín Netanyahu. | Foto: Presidencia

Este viernes 26 de septiembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, se unió a la manifestación que se registró en las calles de Nueva York, en contra del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

En un extenso discurso, el jefe de Estado insistió en su idea de que se confirme un “ejército de salvación de la humanidad”, el cual se ubique en Gaza para repeler los ataques, en medio del conflicto de Oriente Medio.

Contexto: El gesto de Francia Márquez al abandonar la ONU en pleno discurso de Netanyahu. Estas son las imágenes

Sin embargo, el presidente Petro lanzó un polémico mensaje al pedir al ejército de Estados Unidos que desobedezca la orden del mandatario de ese país, Donald Trump.

Gustavo Petro en la ONU
Gustavo Petro en la ONU. | Foto: Presidencia

“Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad. Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad. Yo mismo me arrodillé como cristiano ante las tumbas de miles de soldados norteamericanos que murieron en los campos de Europa luchando contra Hitler”, expresó Petro en medio de la protesta.

También afirmó en su intervención, la cual la hizo con megáfono en mano: “Esos abuelos de los hoy marines y soldados del ejército de Estados Unidos deben dar ejemplo y comprenderlos; ellos en una gran alianza con pueblos de todo el mundo, con resistencias, dieron y escribieron una página de heroísmo.

“Derrotaron a Hitler y el gran peligro que se blandía contra la humanidad. Y ellos derrotan a Hitler y todos los riesgos contra la humanidad, liderando el fascismo”, insistió Petro en las calles de Nueva York.

De izquierda a derecha: Gustavo Petro y Donald Trump.
Gustavo Petro y Donald Trump. | Foto: AFP

Luego de esa actividad, estuvo en un evento en Naciones Unidas, en el que habló de una propuesta que presentará en ese organismo multilateral para que se conforme un ejército que “libere a Palestina”.

“Si votan ‘sí’, tenemos un reto. Configurar un ejército más poderoso que el de Estados Unidos. Solo se puede hacer si se juntan las naciones como se juntaron contra Hitler, y sé de la gravedad de lo que afirmo y de lo que se me viene encima, pero creo que no hay otra solución si la humanidad demuestra que es capaz de organizar un ejército para liberar Palestina”, afirmó.

Gustavo Petro se dirigió a la multitud que estaba en la manifestación.
Gustavo Petro se dirigió a la multitud que estaba en la manifestación. | Foto: Tomado de las redes sociales.

Por último, en medio de su agenda en Nueva York, anunció que ordenará abrir una convocatoria en Colombia para que voluntarios se sumen a la guerra en Gaza.

“Ni la de Nueva York, ni la de París, o Madrid, sirven. No van a durar si la crisis climática pasa colapso, y ya lo hemos visto. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? ¿Esperar más discursos? No es posible. Es el momento de la acción”, insistió Petro.

Contexto: “Se lo dije al mundo”: Gustavo Petro desde Nueva York reveló su decisión final sobre la “reelección”

Redondeó su idea: “Y yo aquí me retiro y hablaré en Colombia para abrir la lista de voluntarios colombianos y colombianas que quieran ir a luchar por la liberación de Palestina y si le toca al presidente de la República de Colombia ir a ese combate, no me asusta, ya estuve en otros, pues voy”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Juan David Tejada se pronunció sobre su relación con Aida Victoria y confirmó ruptura amorosa: “Tienen derecho de saber la verdad”

2. “Simulacro ante conflictos armados”: Maduro realizará un ejercicio sin precedentes en Venezuela por “amenaza de EE.UU.”

3. Cristiano Ronaldo se acerca a los 1000 goles: video de su más reciente tanto con Al Nassr

4. Importante cadena de Estados Unidos despedirá a casi 1.000 empleados y generó gran polémica entre sus trabajadores

5. Registrador revela la cifra “sin precedentes” de candidatos que quieren aspirar a la Presidencia en 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroDonald TrumpPalestina

Noticias Destacadas

Hernán Penagos Giraldo, registrador Nacional en el Congreso de Fenalco en Medellín.

Registrador revela la cifra “sin precedentes” de candidatos que quieren aspirar a la Presidencia en 2026

Redacción Semana
Presidente Gustavo Petro en la manifestación en Nueva York en contra de Benjamin Netanyahu

“Desobedezcan la orden de Trump”: Petro envió mensaje al ejército de EE. UU. en la manifestación contra Netanyahu

Redacción Semana
Daniel Quintero y Carolina Corcho inscribieron sus candidaturas.

Pese al limbo jurídico del Pacto Histórico, Daniel Quintero y Carolina Corcho solicitaron a la Registraduría ser precandidatos

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.