El presidente de la República, Gustavo Petro, vivió un difícil momento en medio de su discurso ante el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Mientras daba su intervención, el martes 23 de septiembre, y debido a las múltiples pullas que lanzó contra su homólogo Donald Trump, la delegación de Estados Unidos se retiró del recinto.

Sin embargo, este viernes 26 de septiembre, un hecho similar se presentó: la delegación de Colombia se retiró del auditorio de la ONU durante el discurso que estaba dando el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Las miradas se enfocaron en la vicepresidenta Francia Márquez, quien fue una de las funcionarias en retirarse del salón de las Naciones Unidas.

Lo que llamó la atención fue el particular gesto que hizo Márquez, mientras abandonaba el recinto: la vicepresidenta alzó el puño como muestra de rechazo a la declaración de Netanyahu.

Por medio de su cuenta personal de X, Francia Márquez entregó detalles del momento: “Como madre me duele el genocidio de los niños y el pueblo palestino y levanto mi voz en señal de protesta. La violencia debe cesar”.

Hizo lo propio la cuenta oficial de la Presidencia de la República de Colombia: “La delegación de Colombia, encabezada por la vicepresidenta @FranciaMarquezM y la canciller @ryvillavicencio, se retiró de la plenaria de la Asamblea General de la ONU durante la intervención del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu”.

Y compartió una declaración de la ministra de Relaciones Exteriores, Yolanda Villavicencio: “No podemos legitimar con nuestra presencia un discurso que justifica la guerra y la ocupación. Este es un acto de dignidad frente a las violaciones sistemáticas del derecho internacional y de los derechos humanos del pueblo palestino. Colombia no será cómplice del silencio. Estamos del lado de la Paz, de la autodeterminación de los pueblos y de la justicia global”.

Por otro lado, esta semana, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció sobre el hecho que protagonizó la delegación del gobierno de Estados Unidos, de abandonar el salón de las Naciones Unidas, mientras daba su extenso discurso.

Lo hizo por medio de un trino que publicó en su cuenta personal de X: “Retirarse de la conversación con un dialogante es simplemente demostrar debilidad intelectual o sinrazón. En EE. UU. hay un asalto a la razón, ¡ojo¡! EE. UU. nació como un homenaje a la diosa razón que es la misma diosa libertad“.

