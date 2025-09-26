Suscribirse

Política

“Abusa de su cargo”: trino de Petro agitó las redes sociales por manejo de las comunicaciones en su Gobierno

Varias entidades de la administración del presidente han sido usadas para la difusión de sus discursos.

Redacción Semana
26 de septiembre de 2025, 2:44 p. m.
Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

En medio de la controversia que se ha desatado en el país, debido a una inusual estrategia de comunicaciones que se ha puesto en marcha en el Gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro habló del tema.

Lo hizo en medio de la agenda de trabajo que adelanta en Nueva York, en el marco de una nueva sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Contexto: Filtran orden desde Presidencia a entidades del Gobierno, horas antes del discurso de Petro en la ONU: “Queremos sumar esfuerzos”

A través de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, el jefe de Estado le salió al paso a la polémica por la difusión de sus discursos en las cuentas oficiales del Gobierno.

Presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de la ONU
Presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de la ONU. | Foto: Presidencia

Casos que se han evidenciado en varias ocasiones, con el discurso que dio sobre la crisis en el sistema de salud, la descertificación de Estados Unidos a Colombia por la lucha antidrogas y su más reciente intervención ante la ONU.

“El presidente dirige las comunicaciones de su gobierno”, trinó Petro desde Nueva York.

Pero ese mensaje desató una agitada infracción en las redes sociales. Por ejemplo, la senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal, le pasó una fuerte factura al presidente.

“Usted abusa de su cargo. Desesperado ante el rechazo de los colombianos, ordena que lo promocionen con la etiqueta #PetroLíderMundial”, acusó Cabal.

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. | Foto: Semana-Guillermo Torres/Presidencia

E insistió: “Los salarios de los funcionarios de comunicaciones se pagan con recursos públicos, no con su bolsillo. Las comunicaciones oficiales de las entidades son para informar, no para hacerle propaganda a usted”.

Además, otros usuarios de la plataforma X también reaccionaron con una ola de trinos:

Esta semana, desde un grupo de Prensa de la Presidencia de la República en WhatsApp, se ha ordenado a los jefes de los departamentos de prensa de las entidades del Gobierno nacional seguir determinadas instrucciones, de modo que las declaraciones de Petro en diferentes escenarios, como es el caso de los consejos de ministros, se vuelvan tendencia en redes sociales. La orden está dada.

Contexto: Dos horas antes de fuerte temblor que se sintió en Colombia, el Servicio Geológico trinó polémico mensaje sobre Petro

Prueba de ello es que recientemente se filtró la orden exacta que entregaron en dicho grupo de WhatsApp a todos los ministerios, departamentos administrativos y agencias públicas, horas antes del extenso discurso del mandatario colombiano ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el pasado martes, 23 de septiembre.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Anuncian inesperado movimiento en ‘MasterChef Celebrity 2025′; Claudia Bahamón fue clara con cambio

2. MinSalud rechaza concertación sobre reforma a la salud: “Mucho cuidado con la ponencia alternativa”

3. Alfredo Morelos se aleja de Atlético Nacional: medio brasileño reveló el veredicto de Santos

4. Paola Turbay dejó mensaje a su esposo en medio de fecha importante: “Cero y van 33″

5. Capturan a escolta de la fiscal del caso Nicolás Petro por nexos con el Clan del Golfo: dos cabecillas más cayeron en la operación

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetrocomunicacionesCasa de Nariño

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.