“Abusa de su cargo”: trino de Petro agitó las redes sociales por manejo de las comunicaciones en su Gobierno

En medio de la controversia que se ha desatado en el país, debido a una inusual estrategia de comunicaciones que se ha puesto en marcha en el Gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro habló del tema.

Lo hizo en medio de la agenda de trabajo que adelanta en Nueva York, en el marco de una nueva sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

A través de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, el jefe de Estado le salió al paso a la polémica por la difusión de sus discursos en las cuentas oficiales del Gobierno.

Casos que se han evidenciado en varias ocasiones, con el discurso que dio sobre la crisis en el sistema de salud, la descertificación de Estados Unidos a Colombia por la lucha antidrogas y su más reciente intervención ante la ONU.

“El presidente dirige las comunicaciones de su gobierno”, trinó Petro desde Nueva York.

"El presidente dirige las comunicaciones de su gobierno"

Pero ese mensaje desató una agitada infracción en las redes sociales. Por ejemplo, la senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal, le pasó una fuerte factura al presidente.

“Usted abusa de su cargo. Desesperado ante el rechazo de los colombianos, ordena que lo promocionen con la etiqueta #PetroLíderMundial”, acusó Cabal.

E insistió: “Los salarios de los funcionarios de comunicaciones se pagan con recursos públicos, no con su bolsillo. Las comunicaciones oficiales de las entidades son para informar, no para hacerle propaganda a usted”.

Usted abusa de su cargo. Desesperado ante el rechazo de los colombianos, ordena que lo promocionen con la etiqueta #PetroLíderMundial.



Los salarios de los funcionarios de comunicaciones se pagan con recursos públicos, no con su bolsillo.



Las comunicaciones oficiales de las entidades son para informar, no para hacerle propaganda a usted.

Además, otros usuarios de la plataforma X también reaccionaron con una ola de trinos:

¿No es ilegal utilizar las redes de las entidades como el Servicio Geológico (encargado de notificar los sismos) para promover numerales y discursos?



¿No es ilegal utilizar las redes de las entidades como el Servicio Geológico (encargado de notificar los sismos) para promover numerales y discursos? Nadie lo escuchó en la ONU y a nadie le interesa escucharlo en ningún lado, solo lo escuchan para burlarse y hacer memes.

No le parece triste ud mismo tener que decirle a su gente que le digan "líder mundial" simplemente por ego? En eso se van nuestros impuestos?

Pero Gustavo cada institución debe manejar su énfasis en el mensaje de acuerdo a su perfil y dependencia, no son para vanagloriar al presidente y sus actos. Ahí va mal la estrategia de comunicaciones,hay que replantearla

Indiscutiblemente, pero lo que está muy mal visto es que las dirige para su imagen, para el proselitismo político de su Gobierno. Cada institución del Estado tiene sus funciones y UD las puso a poner fotos suyas con sus "logros", eso es lo que no está bien. Es exceso en el poder.

Pero en teoría no es para auto-exaltarse debe recordar que son dineros públicos y deben estar al servicio de la república no al culto a la personalidad, al ego del presidente.

Ok. Solo que usted es el primero que las usa para alimentar su ego y autodenominarse "líder mundial"

Están tan desesperados y quieren lavarle la cara al Presidente, que hasta al Servicio Geológico Colombiano ponen a trinar con los hashtags que les ordenan desde Casa de Nariño. @petrogustavo vive sus últimos días como mandatario sin saber qué hacer. Perdió todo el apoyo.





Entonces peor, porque un verdadero líder mundial no anda forzando ni utilizando el aparato estatal para que lo llamen líder mundial. Señor Petro, usted no es un líder mundial. Lo siento.

Esta semana, desde un grupo de Prensa de la Presidencia de la República en WhatsApp, se ha ordenado a los jefes de los departamentos de prensa de las entidades del Gobierno nacional seguir determinadas instrucciones, de modo que las declaraciones de Petro en diferentes escenarios, como es el caso de los consejos de ministros, se vuelvan tendencia en redes sociales. La orden está dada.