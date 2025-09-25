Suscribirse

POLÍTICA

Filtran orden desde Presidencia a entidades del Gobierno, horas antes del discurso de Petro en la ONU: “Queremos sumar esfuerzos”

El presidente Gustavo Petro intervino en la Asamblea General de Naciones Unidas, el pasado martes, 23 de septiembre.

Redacción Nación
25 de septiembre de 2025, 6:39 p. m.
Presidente Gustavo Petro en la asamblea de la ONU este 23 de septiembre.
Presidente Gustavo Petro en la asamblea de la ONU, este martes 23 de septiembre. | Foto: Presidencia.

Desde un grupo de WhatsApp de Prensa de la Presidencia de la República se viene ordenando a los jefes de los departamentos de prensa de las entidades del Gobierno nacional seguir determinadas instrucciones, de modo que la declaraciones del presidente Gustavo Petro en diferentes escenarios, como es el caso de los consejos de ministros, se vuelvan tendencia en las redes sociales.

Contexto: “Me cuentan que Trump tuvo que pedir anoche una aromática de manzanilla porque el discurso de Petro no lo dejó dormir”

De hecho, en las últimas horas se filtró la orden exacta que entregaron en dicho grupo de WhatsApp a todos los ministerios, departamentos administrativos y agencias públicas, horas antes del discurso del presidente Petro ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el pasado martes, 23 de septiembre.

Gustavo Petro ante la ONU.
El presidente Gustavo Petro en su intervención ante la ONU. | Foto: Tomada de la cuenta de X de Gustavo Petro.

Desde Presidencia de la República le ordenaron a los integrantes de dicho grupo en WhatsApp, utilizar en sus respectivas redes sociales el hashtag #PetroLíderMundial, mientras el jefe de Estado iba hablando en la ONU.

Contexto: “Qué vergüenza”: discurso de Gustavo Petro en la ONU genera tormenta política en Colombia

Lo anterior, según mencionaron, era parte de una activación digital.

El mensaje que se filtró decía puntualmente:

Buen día,

Hoy será el último discurso como presidente de nuestro país del mandatario Gustavo Petro en Naciones Unidas, por ende, queremos sumar esfuerzos para que su voz sea leída y escuchada en todo el país, Latinoamérica y el mundo. Así será la activación digital:

1. La transmisión será cruzada con ministerios y departamentos en Fb.

2. Todas las Entidades deben dar Rt a sus palabras en x.

3. Estos son los editables para uso de todo el gobierno: https://drive.google.com /drive/u/1/folders/id7ke F4vn2kbTwtv9m VPRTCZP5CftS

4. Presidencia enviará, una vez terminada la transmisión, un Excel con contenidos que deben ser posteados cada 20 min en x.

5. Los contenidos para IG y FB deben hacerlos uds con los editables que enviemos para no saturar sus parrillas internas (mínimo uno) y deben postearse hoy.

6. El único HT a usar es: #PetroLíderMundial.

Gracias siempre por su apoyo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. F1 | Romain Grosjean, el piloto que esquivó la muerte, volverá a conducir un monoplaza

2. Estos son los señalamientos que hizo Pedro Rodríguez en contra del exgobernador Camilo Romero

3. Técnico de Independiente del Valle lanzó pullas a Once Caldas: esto dijo tras verlos encima del bus

4. Inteligencia artificial da su ganadora definitiva en Miss Universe Colombia 2025

5. Altafulla causa preocupación por estar en México, tras el asesinato de B King; fans piden por él: “Que se cuide, está muy peligroso”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ONUPresidencia de la RepúblicaGustavo Petro

Noticias Destacadas

Disputa entre Diana Saray Giraldo y el presidente Petro.

FLIP rechazó comentarios de Petro contra la periodista Diana Saray y recordó otros episodios similares protagonizados por el mandatario

Redacción Semana
Presidente Gustavo Petro en la asamblea de la ONU este 23 de septiembre.

Filtran orden desde Presidencia a entidades del Gobierno, horas antes del discurso de Petro en la ONU: “Queremos sumar esfuerzos”

Redacción Nación
Juliana Guerrero es investigada disciplinariamente por el uso de aeronaves de la Policía, al parecer, para asuntos personales.

Juliana Guerrero reapareció tras quedarse sin título y contó lo que va a hacer para quedarse en el gobierno: “Engorroso suceso”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.