Filtran orden desde Presidencia a entidades del Gobierno, horas antes del discurso de Petro en la ONU: “Queremos sumar esfuerzos”

Desde un grupo de WhatsApp de Prensa de la Presidencia de la República se viene ordenando a los jefes de los departamentos de prensa de las entidades del Gobierno nacional seguir determinadas instrucciones, de modo que la declaraciones del presidente Gustavo Petro en diferentes escenarios, como es el caso de los consejos de ministros, se vuelvan tendencia en las redes sociales.

De hecho, en las últimas horas se filtró la orden exacta que entregaron en dicho grupo de WhatsApp a todos los ministerios, departamentos administrativos y agencias públicas, horas antes del discurso del presidente Petro ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el pasado martes, 23 de septiembre.

El presidente Gustavo Petro en su intervención ante la ONU. | Foto: Tomada de la cuenta de X de Gustavo Petro.

Desde Presidencia de la República le ordenaron a los integrantes de dicho grupo en WhatsApp, utilizar en sus respectivas redes sociales el hashtag #PetroLíderMundial, mientras el jefe de Estado iba hablando en la ONU.

Lo anterior, según mencionaron, era parte de una activación digital.

El mensaje que se filtró decía puntualmente:

Buen día,

Hoy será el último discurso como presidente de nuestro país del mandatario Gustavo Petro en Naciones Unidas, por ende, queremos sumar esfuerzos para que su voz sea leída y escuchada en todo el país, Latinoamérica y el mundo. Así será la activación digital:

1. La transmisión será cruzada con ministerios y departamentos en Fb.

2. Todas las Entidades deben dar Rt a sus palabras en x.

3. Estos son los editables para uso de todo el gobierno: https://drive.google.com /drive/u/1/folders/id7ke F4vn2kbTwtv9m VPRTCZP5CftS

4. Presidencia enviará, una vez terminada la transmisión, un Excel con contenidos que deben ser posteados cada 20 min en x.

5. Los contenidos para IG y FB deben hacerlos uds con los editables que enviemos para no saturar sus parrillas internas (mínimo uno) y deben postearse hoy.

6. El único HT a usar es: #PetroLíderMundial.