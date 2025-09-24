“Me cuentan que Trump tuvo que pedir anoche una aromática de manzanilla porque el discurso de Petro no lo dejó dormir”

El presidente Gustavo Petro se despachó contra su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el cual ofreció este martes 23 de septiembre.

Entre las muchas cosas que dijo Petro contra Trump, pidió que se investigue al mandatario estadounidense.

“Con el perdón de quienes dominan las Naciones Unidas, debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos, así se incluya al funcionario mayor que dio la orden: el presidente Trump”, manifestó el presidente Petro.

El mandatario de Colombia solicitó dicha investigación contra Trump, por los recientes ataques a narcolanchas que han llevado a cabo las Fuerzas Militares de Estados Unidos en el Caribe y en los que han muerto varias personas.

Momento en que la delegación de Estados Unidos ante las Naciones Unidas abandonaba el recinto durante el discurso del presidente Petro. | Foto: AP / Naciones Unidas

“Permitió los disparos de los misiles contra los jóvenes que simplemente querían escapar de la pobreza, jóvenes en una lancha que, así tuvieran un cargamento ilícito, no eran narcotraficantes, eran simplemente jóvenes pobres de América Latina que no tienen otra opción”, resaltó el presidente Petro en la ONU.

La arremetida del presidente Petro contra el mandatario Trump ha sido cuestionada por algunos sectores políticos en Colombia, entre quienes se han pronunciado al respecto está la representante Lina María Garrido, férrea opositora del Gobierno nacional.

A modo de burla, compartió un mensaje a través de su cuenta en la red social X, este miércoles 24 de septiembre, en el que mencionó: “Nota: me cuentan que @realDonaldTrump tuvo que pedir anoche una aromática de manzanilla porque el discurso de @petrogustavo no lo dejó dormir (emoticón de risa)”.

El mensaje en X de Lina María Garrido. | Foto: Cuenta en X: @linamariagarri1

En otra publicación en X, la congresista de Cambio Radical dijo que el discurso del presidente Petro ante la ONU fue algo bochornoso.

“Qué pecado ver a los bodegueros pagos dándole impulso en Colombia a este bochornoso show de @petrogustavo en la ONU, mientras el presidente debe estar encerrado en su cuarto llorando por este nuevo fracaso intergaláctico que le negó la fama que tanto busca", indicó Garrido.

La representante a la Cámara también resaltó en X cuál es la supuesta estrategia del presidente Petro, arremetiendo contra el mandatario estadounidense en la ONU.