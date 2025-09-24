“Vamos a quitar el carro, vamos a quitar la casa”: Petro lanzó llamativa reflexión en evento con presidentes en la ONU

Este miércoles, 24 de septiembre, el presidente Gustavo Petro inició el tercer día de la agenda que adelanta en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El jefe de Estado fue invitado a un evento denominado ‘En defensa de la democracia: luchando contra el extremismo’. Allí, el mandatario colombiano realizó una llamativa reflexión sobre el confort y la lucha en contra de la crisis climática.

“Los miedos, yo los resumo en tres grandes miedos. Miedo a la crisis climática. Es evidente, se ve todos los días. Así se niegue, aparece. No hay necesidad de explicarlo mucho y cada vez será peor, por lo que sabemos de la ciencia. Nos acercamos al colapso, eso da miedo”, expresó el presidente Petro.

Avanzó en su análisis: “El miedo a morir, miedo a que los hijos mueran, cualquier señora de Nueva York con hijos tendrá miedo, pero como la superación de la crisis permite no generar miedo, entonces tendríamos una alianza en la humanidad”.

Presidente Gustavo Petro en la asamblea de la ONU. | Foto: Presidencia.

Y siguió: “Proponemos, en cierta forma, acabar con el confort. Vamos a quitar el carro, vamos a quitar la casa, vamos a quitar el transporte movido por gasolina, etc.”.

A renglón seguido, manifestó: “Vamos a quitar todo lo que se haga con petróleo y todo está casi hecho con petróleo. Entonces el mundo del bienestar está carbonizado. Cuando hablamos de descarbonizar entonces se iguala quitar el mundo del bienestar y obviamente esto implica un discurso diferente, porque como se puede crear confort con la descarbonización...”.

“Pero cuando se junta la belleza, y no me refiero a la belleza que nos imponen, sino a la belleza que cada ser humano tiene en su propio espacio cuando lo expresa a la inteligencia, entonces asusta al hombre la P del poder que lo ha tenido por milenios y esa P del poder lleva al hombre a otro de los miedos que hay en la humanidad”, anotó Petro.