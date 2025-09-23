Gustavo Petro estalló contra el discurso que dio Trump en la ONU: “Una fuerza profundamente ignorante”

Desde Nueva York, el presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza al discurso que dio su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El jefe de Estado colombiano expresó que Trump impulsa el negocio ilegal del narcotráfico y perjudica las medidas de lucha en contra de la crisis climática.

“Hoy ha acabado el discurso de Trump, contrario a la humanidad y a sus intereses. Pues puedo yo decir los errores de la política de Trump, frente al narcotráfico, porque lo está impulsando, frente a la crisis climática”, manifestó Petro.

El presidente Gustavo Petro arremetió contra el discurso de Donald Trump en la Asamblea General de la ONU: “Una fuerza profundamente ignorante”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/NBmJgeTied — Revista Semana (@RevistaSemana) September 23, 2025

Además, sobre el discurso de su homólogo, afirmó: “Porque la va a agudizar, frente a la inmigración, porque va a crear más guerras, y en el fondo, frente a una enorme crisis que ya la humanidad vive y que tiene que frenar de inmediato”.

Gustavo Petro y Donald Trump, cultivo de coca. | Foto: AP / SEMANA

“Si queremos que los hijos de todas y de todos en todos los puntos del planeta vivan, por lo menos vivan, y ojalá vivan mejor que nosotros. Hoy se ha mostrado en Naciones Unidas esa fuerza negativa”, recalcó el mandatario colombiano.

También dijo: “Es una fuerza contraria a la vida, una fuerza profundamente ignorante, oscurantista, que nos trata de devolver a los tiempos de Hitler, y siguiendo el ejemplo en esos tiempos de Hitler, de la humanidad, pues hay que derrotar a Hitler”.

El presidente, Gustavo Petro, caminando por las calles de Nueva York. | Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de la República

Cabe recordar que Petro se presentó ante la ONU como un “presidente descertificado”, a causa de la medida que adoptó el Gobierno de Estados Unidos por no cumplir con los objetivos de la erradicación de cultivos ilícitos de coca.

“Yo soy un presidente descertificado por un gobierno extranjero. No sé si estará aquí, creo que no, Estados Unidos de Norteamérica, o sea, mi anfitrión. ¿Con qué derecho del Derecho Internacional puede un presidente de un gobierno extranjero descertificar a otro que fue elegido por su propio pueblo? ¿Eso es democracia o el comienzo de la barbarie? Pues yo soy y vengo aquí como presidente descertificado, incluso explícitamente”, anotó el jefe de Estado.

Y agregó, en un evento previo a la sesión en pleno de la Asamblea General de la ONU: “No descertificado mi gobierno, mis fuerzas armadas, mi Policía, que soy comandante en jefe, sino la persona. Es decir, el que habla, el presidente de Colombia por elección popular. Y me queda un año aún de mandato”.