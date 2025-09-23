Suscribirse

Política

“Las mafias son anteriores a Maduro”: Petro defendió al régimen de Venezuela por fuerte discurso de Trump en la ONU

El presidente de Colombia ha señalado que el Cartel de los Soles “no existe”.

Redacción Semana
23 de septiembre de 2025, 7:53 p. m.
Para muchos, Estados Unidos iniciará un ataque para sacar a Maduro del poder.
Nicolás Maduro, Gustavo Petro y Donald Trump. | Foto: Foto 1: Getty Images vía AFP / Foto 2: Semana / Foto 3: AFP

En los últimos días, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha mostrado su apoyo a Nicolás Maduro, en medio de la fuerte tensión que se registra entre el señalado régimen y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

Trump, en el discurso que dio este mates 23 de septiembre ante el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, fue enfático en asegurar que su gobierno atacará a las estructuras vinculadas con el tráfico ilegal de drogas.

Contexto: “Los colombianos no somos Petro”: el trino que llamó la atención del presidente y que decidió responder

“A todos los terroristas que trafican drogas tóxicas a los Estados Unidos de América, les advierto que los eliminaremos por completo”, alertó Trump.

Y avanzó en su intervención: “Hemos empezado a usar al poderoso Ejército estadounidense para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico que dirige Nicolás Maduro, y a todos los matones que envían drogas a EE. UU. que sepan que los vamos a bombardear para que dejen de existir, no tenemos más opción que eso”.

Luego de ese discurso, el presidente colombiano, Gustavo Petro, volvió a defender a Nicolás Maduro. En la publicación señaló: “Estimada Daniela, tanto las guerrillas como las mafias son anteriores a Maduro. Datan de Pablo Escobar, parlamentario colombiano y capo de los años 78/90”.

Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: AP/Getty Images

“La guerrilla colombiana data desde la Cacica La Gaitana, hace 500 años en la lucha de resistencia contra la conquista española”, publicó Gustavo Petro.

Cabe señalar, que hace varios días, Gustavo Petro rechazó una eventual invasión de Estados Unidos a Venezuela.

“Colombia no prestará su territorio para ninguna invasión de un país vecino, ni a ninguno de sus hombres, a menos que sea apátrida y genocida. ¿Cómo vamos a permitir una invasión a Venezuela? ¿Que hay un problema político allá? Sí, yo no he reconocido al Gobierno venezolano por las elecciones y nos critican, unos. Pero eso no significa que no sepamos que un conflicto político interno como tantos que hemos tenido, Colombia sí que los tiene, no se resuelva es hablando entre los venezolanos”, aseguró Petro en un evento en Manaos, Brasil, el pasado 9 de septiembre.

El presidente, Gustavo Petro, el 18 de septiembre de 2025 en La Dorada (Caldas)
Gustavo Petro | Foto: Joel González - Presidencia de la República

Sin embargo, en otra publicación dijo que el Cartel de los Soles no existe, pese a las acusaciones de las autoridades de Estados Unidos, por presuntos vínculos con el narcotráfico y Maduro.

“El Cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”, dijo en un trino.

Contexto: Petro insinuó que en ataque letal ordenado por Trump a narcolancha de Venezuela murieron colombianos. Esta es su versión

Además, indicó: “El paso de cocaína colombiana por Venezuela, lo controla la Junta del Narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio”.

“Le propuse a EE. UU. y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel. Es coordinar y no someter. El problema político de Venezuela se resuelve entre los venezolanos mismos y hablando y con más democracia. Una Venezuela descarbonizada debe ser el propósito: la Gran Colombia, potencia mundial de la vida y pilar esencial de la unidad latinoamericana y de la paz”, insistió finalmente el mandatario colombiano.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Conmebol avisa de vuelco para el Mundial 2030: noticia de los cupos sacude el fútbol

2. Tom Holland fue trasladado de urgencia al hospital, tras una maniobra fallida durante el rodaje de la película Spider-Man

3. “Falsas expectativas de fuga”, Nicolás Petro pidió aplazar la imputación de cargos por hechos de corrupción

4. Google admite censura por parte del gobierno Biden y promete recuperar las cuentas eliminadas por discursos políticos

5. Idiger desmiente la supuesta emisión de un informe que alerta sobre riesgos en la estructura del escenario Vive Claro: ¿Qué dice?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroNicolás MaduroDonald Trump

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.