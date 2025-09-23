Suscribirse

Petro insinuó que en ataque letal ordenado por Trump a narcolancha de Venezuela murieron colombianos. Esta es su versión

Crece el choque entre el presidente colombiano y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

Redacción Semana
23 de septiembre de 2025, 4:03 p. m.
Presidente Gustavo Petro en Nueva York
El presidente Gustavo Petro habló en Nueva York durante una sesión de la Asamblea General de la ONU de 2025. | Foto: Presidencia

Una llamativa publicación realizó desde Nueva York el presidente de la República, en donde adelanta agenda desde la Asamblea General de la ONU.

En ella, Petro hizo referencia al ataque que adelantaron autoridades de Estados Unidos contra una lancha que habría salido de Venezuela transportando cocaína.

Ese operativo, según las autoridades de Estados Unidos, demostraría la existencia del llamado Cartel de los Soles, el cual tendría vínculos con Nicolás Maduro y el negocio ilegal de las drogas.

El presidente emitió un mensaje a través de su red social.
Donald Trump confirmó el ataque a una lancha, presuntamente cargada con cocaína y con rumbo a los Estados Unidos, que haría salido de Venezuela. Foto de redes sociales | Foto: Foto de redes sociales
Contexto: Trump informó sobre un nuevo ataque contra presunta embarcación de narcotráfico

Desde entonces, la tensión aumenta entre Estados Unidos y Venezuela.

Ahora, en su mensaje, el mandatario colombiano le echa más leña al fuego: aunque sin mostrar pruebas, insinuó que en el ataque letal ordenado por el presidente Donald Trump habrían muerto colombianos.

Por eso, el presidente pidió que avancen las investigaciones para esclarecer los hechos.

“Si la lancha fue hundida en República Dominicana, entonces es posible que fueran colombianos. Esto significa que funcionarios de EE. UU. y República Dominicana serían culpables de asesinato de ciudadanos colombianos”, mencionó en su publicación el jefe de Estado.

x
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas se reúne esta cuarta semana de septiembre en su sede principal en Nueva York. | Foto: Getty Images

De la misma manera, anotó: “Que la investigación avance y que las madres de jóvenes desaparecidos para esos días denuncien ante las autoridades”.

“No hay norma en ningún derecho que permita tirar misiles a lanchas con jóvenes desarmados en el mar. Cualquiera que sea su actividad”, insistió el presidente Gustavo Petro.

Entretanto, en la agenda que adelanta en Nueva York, radicalizó su discurso contra Trump. Estas fueron sus palabras:

“Nadie lo va a perdonar por generaciones. Naciones Unidas se acaba, si siguen ese camino. Si bloquean en el Consejo de Seguridad, se vota en la Asamblea General.

Presidente Gustavo Petro en Nueva York
En la agenda que adelanta en Nueva York, desde la Asamblea General de la ONU, Gustavo Petro radicalizó su discurso contra Donald Trump. | Foto: Presidencia

“Y lo que se vota ya no es una solicitud, sino la configuración de un ejército de salvación de la humanidad. Y si me toca decirle a China que ponga los destacamentos, se lo solicito, porque no se puede permitir ni un día más y porque los ejércitos de Europa se han rendido ante Hitler y porque el ejército de los Estados Unidos se está rindiendo ante Hitler.

“Los que ayer fueron la gran alianza, hoy se arrodillan y entonces le toca al resto de la humanidad, que es la mayoría, responder, y se responde no solo con cartas. Las normas están escritas.

“Es la humanidad entera la que tiene que responder, porque no se puede permitir un día más de genocidio, porque eso será genocidio sobre nuestros pueblos, como ya comenzó en el Caribe, y porque eso será perder el tiempo que tenemos para salvar la vida.

Contexto: ¿Se fractura la consulta del Pacto Histórico? Uno de los candidatos promete “bajarse del bus”, mientras Gustavo Petro guarda silencio

“Impidiendo que el carbón y el petróleo y el gas se sigan consumiendo para poder salvar a la humanidad, y detener la crisis climática, que no pase a colapso. Y la COP30 es el último instante [instancia] para decidirlo, como esta reunión de las Naciones Unidas. Así que termino, compañera Rebeca, me he explicado, espero bien, por última vez ante la humanidad”.

