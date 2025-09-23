¿Se fractura la consulta del Pacto Histórico? Uno de los candidatos promete “bajarse del bus”, mientras Gustavo Petro guarda silencio

El precandidato presidencial Gustavo Bolívar tiene una encrucijada en el alma y la resolverá en cuestión de horas. Contempla renunciar a la precandidatura presidencial en el Pacto Histórico si Daniel Quintero continúa en la carrera por la Casa de Nariño desde la izquierda.

Bolívar ha sido claro en que, en su momento, se comprometió a respaldar a Quintero si, eventualmente, se convertía en el ganador. Pero, según él, en ese momento no se había conocido el escrito de acusación de la Fiscalía en su contra, donde lo llamó a juicio por el escándalo de Aguas Vivas cuando fue alcalde de Medellín. Los delitos: peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en celebración de contratos.

gustavo bolívar Precandidato | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Gustavo Bolívar ha dejado claro que, si Daniel Quintero sigue en la consulta del Pacto Histórico, él se ‘bajaría del bus’. Teme que el precandidato paisa termine capturado en medio de la investigación en su contra y el petrismo termine cargando el lastre de la decisión judicial. “Prefiero perder 1.000 campañas políticas, pero no mi coherencia”, afirmó.

El exdirector del DPS quiere que la consulta del Pacto Histórico se haga exclusivamente con candidatos de la izquierda y él no ve a Daniel Quintero en ese escenario político. Al contrario, cree que podría llegar al frente amplio en marzo de 2026, donde se medirá la izquierda con los candidatos progresistas como Roy Barreras, entre otros.

Si Quintero se mide en la consulta del Pacto Histórico en octubre, “chao la izquierda”, anticipó Gustavo Bolívar. Afirmó que el líder paisa está apoyado por partidos políticos tradicionales, Roy Barreras y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Gustavo Bolívar, Armando Benedetti, Daniel Quintero y Roy Barreras. | Foto: FOTOS: SEMANA.

SEMANA conoció que Gustavo Bolívar sostuvo una reunión con Iván Cepeda, otro de los precandidatos, y tomó decisiones.

Este lunes, 22 de septiembre, el escritor de telenovelas grabó un video e hizo su propio análisis político sobre Daniel Quintero.

“Mi cálculo, conociendo cómo se mueve la política hace mucho rato, es que el mismo Roy Barreras podría estar ayudando a Daniel Quintero a que gane la consulta. Y no solo él. No sería raro que, de repente, pudiera ganar la consulta del 26 de octubre”, afirmó.

Si eso ocurre, “apague y vámonos, chao, la izquierda, se acabó. ¿El Pacto Histórico siempre fue, sencillamente, un paracaídas para que llegara el oportunismo?”.

Agregó: “¿Qué les decimos a los jóvenes del estallido social? Hay 104 jóvenes sin un ojo, ¿que le sirvan en bandeja el proyecto político a Armando Benedetti, Daniel Quintero y Roy Barreras?”.

Añadió: “¿Qué pasa si la consulta la gana Daniel Quintero con influencia externa de partidos y dineros que no son del Pacto Histórico? ¿Qué pasa con los candidatos que nos inscribamos a una consulta bajo la premisa y el compromiso de apoyar al que gane? ¿Qué pasa si gana Quintero? ¿Estaríamos dispuestos a hacerle campaña a Quintero, que en dos meses estará en el estrado de los acusados respondiendo por delitos contra la administración pública, relacionados con la corrupción? Demos ese debate. Tengamos coherencia”.