Fuerte choque entre Gustavo Bolívar y la campaña de Daniel Quintero: “Petro le pidió que renunciara”

Siguen las tensiones en el Pacto Histórico de cara a la consulta que definirá el candidato presidencial de Gustavo Petro. En un nuevo rifirrafe, se enfrentó Gustavo Bolívar con el jefe de debate de Daniel Quintero, Juan David Duque, investigado por presuntas irregularidades en el uso de la caja menor del despacho del alcalde de Medellín.

Todo comenzó a tempranas horas del día, cuando Bolívar manifestó en su cuenta de X lo siguiente: “Semana de demostrar de qué se trata esa cosa que llaman coherencia”. Duque lo refutó: “Petro le pidió que renunciara, no vuelva a traicionarlo como lo hizo en el pasado”.

La respuesta de Gustavo Bolívar no se hizo esperar: “Traicionar a Petro es robarse los recursos públicos, que son sagrados; es abusar de las mujeres impunemente; es burlarse de la diversidad sexual; es instrumentalizar la bandera de Palestina para conseguir votos. Jamás he traicionado a Petro, lo he defendido con el alma”.

Este no ha sido el único choque que ha protagonizado el precandidato presidencial con las toldas de Quintero. Él cuestionó fuertemente un montaje que compartió el exalcalde, en el que apareció el rostro de Abelardo de la Espriella sobre un cuerpo de mujer y otra de Quintero, en que se preguntó: “¿Qué Colombia quieres en 2026?”.

¿Qué Colombia quieres en 2026? pic.twitter.com/S3QS7M6FUc — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) September 20, 2025

Bolívar no se guardó nada: “Esta persona no representa los valores progresistas de tolerancia y respeto por la diversidad sexual. Triste ver compañeros, que se decían de izquierda, celebrando el cierre del Congreso, la burla a la comunidad LGBTQ+, las alianzas de esta persona con la política tradicional y su odio hacia quienes piensan diferente”.

En medio de este enfrentamiento, hubo un encuentro clave en la Casa de Nariño en las últimas horas. El presidente Gustavo Petro se reunió con varios dirigentes de la izquierda de cara a la consulta que se realizará en las próximas semanas y las contiendas electorales de 2026.