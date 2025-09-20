En la política colombiana no es un secreto que las cosas no están muy bien al interior del Pacto Histórico, ya que los propios precandidatos se han mostrado críticos por la forma en la que algunos están haciendo campaña. Además de los líos al interior de ese movimiento.

Uno de los nombres de la controversia es Daniel Quintero, algunos de sus compañeros han lanzado ‘fuego amigo’ y han cuestionado que esté aspirando por llegar a la Casa de Nariño, mientras que al tiempo enfrenta un proceso judicial que, según él, es persecución.

Con el paso de los días es más evidente la ruptura que hay en ese sector político y la incomodidad que genera Quintero en las bases del denominado progresismo.

Uno de los más críticos ha sido Gustavo Bolívar, quien renunció al Departamento de Prosperidad Social (DPS) hace unos meses para meterse de lleno en la contienda presidencial de 2026.

En esta ocasión todo pasó porque Quintero puso una valla en sus redes sociales preguntando: ¿Qué Colombia quieres en 2026? Esa pregunta está acompañada de una imagen del exalcalde de Medellín sonriente y del precandidato Abelardo de la Espriella con un sombrero, un gato en sus brazos, gafas y vestido como una mujer.

Por esa razón, Bolívar respondió a ese escrito de Quintero y no ocultó su malestar por la manera en que el exalcalde está haciendo campaña para la consulta del 26 de octubre.

Esta persona no representa los valores progresistas de tolerancia y respeto por la diversidad sexual. Triste ver compañer@s, que se decían de izquierda celebrando el cierre del congreso, la burla a la

Comunidad LGBTQ+, las alianzas de esta persona con la política tradicional y su… https://t.co/BUsOgzcHSK — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 20, 2025

“Esta persona no representa los valores progresistas de tolerancia y respeto por la diversidad sexual. Triste ver compañer@s, que se decían de izquierda celebrando el cierre del Congreso, la burla a la Comunidad LGBTQ+, las alianzas de esta persona con la política tradicional y su odio hacia quienes piensan diferente (a la derecha hay que mandarla a la mierda). Perdieron la coherencia compañer@s”, dijo Bolívar.

Gustavo Bolívar aseguró que el progresismo lleva años luchando por la “causa” y que es lamentable que se esté apoyando a Quintero, que “representa todo lo que aborrecían”.

Por ahora, Quintero no ha respondido, pero queda en evidencia que el exalcalde sigue generando un profundo malestar al interior del Pacto Histórico, al considerar que él no pertenece a ese proyecto político y su aspiración presidencial debería darse por fuera del progresismo.

Sin embargo, algunos sectores consideran que la izquierda no puede aplicar vetos y que Quintero tiene el derecho a participar en la consulta que se hará el próximo 26 de octubre para elegir al candidato presidencial del Pacto Histórico, que se medirá en otra consulta que se hará en marzo de 2026 con el denominado frente amplio.