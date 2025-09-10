Fuego amigo entre candidatos petristas: Gustavo Bolívar y su pulla a Daniel Quintero por querer regalar lavadoras

Gustavo Bolívar habló en El Debate de SEMANA acerca de lo que será la carrera por el triunfo en las elecciones de 2026 y reemplazar al presidente Gustavo Petro.

No es un secreto que las cosas no están muy bien al interior del Pacto Histórico, ya que los propios precandidatos se han mostrado críticos por la forma en la que algunos están haciendo campaña. Además de los líos al interior de ese moviendo.

Uno de los nombres de la controversia es Daniel Quintero, algunos de sus compañeros han lanzado ‘fuego amigo’ y han cuestionado que esté aspirando por llegar a la Casa de Nariño, mientras que al tiempo enfrenta un proceso judicial que, según él, es persecución.

Gustavo Bolívar. | Foto: SAMANTHA CHAVEZ

Bolívar se refirió a este tema: confesó lo que piensa del exalcalde de Medellín y le lanzó una pulla por su propuesta de querer regalar lavadoras.

“Él tenía que estar en el frente amplio porque no lo consideramos de izquierda. (...) Sin embargo, aterrizó en una consulta que es de las personas progresistas, ahí está haciendo campaña con unos métodos que a mí no me gustan, el populismo no me gusta”, dijo.

En ese sentido, admitió que no está de acuerdo con la idea de Quintero de querer cerrar el Congreso. El exdirector del DPS dijo que si bien el Senado y la Cámara de Representantes están muy desprestigiadas, la solución no es acabarlo porque hay que respetar las instituciones.

Por ello, explicó que el exmandatario de la capital de Antioquia es muy “hábil” al interpretar lo que quiere la gente y, por lo mismo, es que lanza este tipo de propuestas.

Sobre la propuesta de regalar lavadoras para que las mujeres no tengan que lavar a mano, Bolívar también fue claro: “Antes de eso, hay que darles agua y energía”.

Daniel Quintero. | Foto: guillermo torres-semana

“Yo no niego que es el anhelo de muchas señoras y un populista sencillamente dice que les va a dar lavadoras, después brilladoras y después les entregará aspiradoras, pero hay que ponerles piso a esas casas”, comentó.

Bolívar explicó que en su política del cuidado, una de sus principales banderas, sí consideran que deben existir centros donde se pongan lavadoras comunales, pero que los costos los pague el mismo sitio, ya que, de no ser así, las deudas podrían afectar la economía de las familias.

“Esas medidas populistas me parecen a mí un desespero por conquistar sectores”, señaló el exdirector de Prosperidad Social.

Asimismo, cuestionó lo que Quintero ha hecho con la bandera de Palestina en medio del conflicto y el debate que se vive por el apoyo a un lado u otro. “Es la doble moral”, apuntó.

“Es su estilo, pero eso no es la izquierda y no es el progresismo. Quintero jamás ha sido ni será de izquierda”, concluyó.