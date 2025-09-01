Daniel Quintero propone regalar lavadoras si se convierte en presidente en 2026: “Las mujeres no tienen que lavar ropa a mano”

El exalcalde de Medellín y precandidato a la presidencia por el Pacto Histórico, Daniel Quintero, hizo una particular propuesta este lunes 1 de septiembre.

Dijo que si se convierte en el presidente después del 7 de agosto de 2026, entregará durante los cuatro años de su gobierno cuatro millones de lavadoras en todo el país. “No es un lujo, es justicia. Es tiempo liberado”, explicó.

En un video que divulgó a través de sus redes sociales, Quintero habló de la que consideró es la propuesta de esta semana.

“Vamos a entregar cuatro millones de lavadoras con nuestro programa Colombia te cuida. Las mujeres no tienen por qué estar lavando ropa y menos a mano”, afirmó.

Daniel Quintero, Angela María Robledo, Susana Muhamad y Carlos Carrillo | Foto: SEMANA

Dijo basado en información del Departamento Nacional de Estadísticas (Dane) que las mujeres en Colombia dedican diariamente siete horas y 45 minutos diarios al trabajo doméstico, mientras que los hombres solo tres horas y seis minutos. “Una de las tareas más demandantes es el lavado de ropa a mano”, afirmó.

Según Quintero, el 80 por ciento del lavado manual de ropa hoy está cayendo sobre las mujeres. “Esto perpetua brechas de tiempo disponible para educación, trabajo, emprendimientos y para ser felices”.

El lavado manual, de acuerdo con Quintero, genera problemas en las manos, en las articulaciones, especialmente en las mujeres mayores. Y también problemas ambientales. Una lavadora moderna reduce entre el 50 y 70 por ciento del consumo de agua, dijo.

Afirmó que una lavadora puede significar un ahorro significativo del líquido en regiones del país como La Guajira, donde el agua escasea durante varios meses del año.

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero. | Foto: Aymer Andrés Alvárez /El País

“Nuestra meta es entregar mínimo cuatro millones de lavadoras en cuatro años de gobierno, beneficiar especialmente hogares de los estratros 1,2,3, priorizar a las mujeres cabeza de hogar y zonas con mayor pobreza multidimensional”, anotó.

El programa tendrá varios impactos. “El principal, uno social, liberará a las mujeres de 10 horas de trabajo semanal en el hogar. Y tiene beneficios económicos, según estudios de la OIT, reducir la carga de trabajo doméstico incrementa la participación laboral femenina hasta en un 20 por ciento. Con ese programa, Colombia podría sumar 500.000 mujeres a la economía formal, detalló.

Las lavadoras, de acuerdo con Quintero, se entregarían instaladas y funcionando. “Programas como este han sido utilizados con éxito en Brasil, México, China e India. En Colombia sabemos cómo hacerlo y lo vamos a hacer”, remató.

Daniel Quintero se inscribió en la consulta interna del Pacto Histórico que definirá su candidatura única el 26 de octubre de 2026. Sin embargo, su aspiración encontró un camino de espinas por cuenta de la imputación de cargos por parte de la Justicia por presuntos hechos de corrupción cuando fue alcalde de Medellín.