Los secretos de la reunión de Gustavo Petro con la bancada del Pacto Histórico

Petro aseguró que espera que la consulta progresista en octubre llegue a los 3 millones de votos.

Redacción Confidenciales
30 de agosto de 2025, 7:36 a. m.
Gustavo Petro.
Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

El presidente Petro reunió en la Casa de Nariño a las bancadas de Senado y Cámara del Pacto Histórico, Comunes, a los presidentes de los movimientos sociales y les habló durante dos horas de las elecciones de 2026. Una fuente confirmó que el mandatario les llamó la atención y les dijo que prefería una sola lista al Congreso y no dos, como se contempla. Afirmó que no entendía cómo el Pacto Histórico iba a definir una lista en octubre, y Unitarios otra, y se molestó por la ausencia del exgobernador Carlos Caicedo en esa reunión.

Contexto: Daniel Quintero advierte, en vivo, al Pacto Histórico si lo vetan para las elecciones de 2026: “Pararse duro”

Petro aseguró que espera que la consulta progresista en octubre llegue a los 3 millones de votos y que se requería la unión para tratar de mantener el poder. Eso sí, les recordó que la izquierda perdió la alcaldía de Bogotá y no ha vuelto a recuperarla. En la charla calificó como “opositora” a la defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió votar por María Patricia Balanta a la Corte Constitucional y defendió al precandidato Daniel Quintero, pese a las divisiones que genera en el Pacto Histórico.

